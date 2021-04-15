Президент Аргентины объяснил легкое течение COVID-19 вакцинацией "Спутником V"

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что легко перенес COVID-19 благодаря тому, что в январе привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом он сообщил в среду во время видеообращения к согражданам.

По словам Фернандеса, после 12 дней изоляции врачи признали его выздоровевшим. "Я так и не знаю, где заразился", - цитирует ТАСС аргентинского лидера. С 15 апреля президент вернется к обычному исполнению своих обязанностей.

Напомним, второго апреля 62-летний Фернандес объявил, что у него положительный тест на коронавирус. Он сообщил о температуре и головной боли. Позже президент выразил уверенность, что чувствовал бы себя хуже, если бы не привился от коронавируса "Спутником V". Он подчеркнул, что препарат действует и нужно вакцинироваться.