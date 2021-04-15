Пушков заявил о проигранной войне США в Афганистане

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что США потерпели поражение в Афганистане. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя решение президента Джо Байдена о выводе американских войск.

По словам сенатора, США уходят из Афганистана после 20 лет безуспешной, бездарной и давно уже проигранной войны. Не случайно эту страну издавна называют "кладбищем империи". "Настал черед и американской империи признать свое поражение", - заключил Пушков.

Напомним, 14 апреля Байден заявил, что с первого мая США начинают вывод своих войск из Афганистана. Вслед за Белым домом решение о выводе войск было принято и странами НАТО. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, "мы вместе вошли в Афганистан, и мы вместе выходим из него".

В настоящее время в Афганистане расквартированы порядка 10 тысяч военнослужащих НАТО, в том числе - около 3,5 тысячи американцев. Их вывод займет несколько месяцев.