Новости

Во Владивостоке приостановили строительство над столетним тоннелем 07:19
В Приамурье закончено следствие по делу об убийстве тигра Павлика 07:19
Тела четырех детей обнаружены на месте пожара в селе Свердловской области 07:13
В России создали тест-систему для определения антител к COVID-19 07:03
Пушков заявил о проигранной войне США в Афганистане 06:42
Авиабилеты резко подорожали на фоне новостей о Турции и Танзании 06:20
Названа частая ошибка при головной боли 06:12
На юге России впервые применили "непроницаемый купол" защиты от дронов 06:02
Онколог оценил возможность применения вакцины от COVID-19 для лечения рака 05:39
Вильфанд: Аномальное тепло в апреле не предвещает жаркое лето 05:28
Демократы намерены увеличить число судей в Верховном суде США 04:54
Президент Аргентины объяснил легкое течение COVID-19 вакцинацией "Спутником V" 04:47
На Колыме впервые появится производство клубники 04:39
Эксперт объяснил, почему найденного в Приморье дельфина не стали лечить 04:29
Врач-сексолог перечислил опасные для мужского здоровья продукты 04:23
Юрист напомнил о запретах для дачников 04:22
Мурашко: Рост пациентов с диабетом в мире схож с эпидемией 03:57
Власти Аргентины ввели новые ограничения на фоне пандемии COVID-19 03:33
Байден принял решение по Афганистану без учета мнения помощников 03:31
В Госдуме ответили на заявление Киева о ядерном оружии в Крыму 03:14
МВД: В 2020 году выросло число погибших в ДТП с нетрезвыми таксистами 02:52
Полиция Нью-Йорка перейдет на 12-часовые смены из-за протестов 02:50
Больше 73 тысяч заболевших COVID-19 выявили за сутки в Бразилии 02:35
Страны НАТО к 1 мая начнут вывод войск из Афганистана 02:12
Регулятор США отложил решение по вакцине Johnson & Johnson 02:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 06:42
Рубрика: Власть

Пушков заявил о проигранной войне США в Афганистане

Фото: AFP/Wakil KOHSAR Фото: AFP/Wakil KOHSAR
Фото: AFP/Wakil KOHSAR

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что США потерпели поражение в Афганистане. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя решение президента Джо Байдена о выводе американских войск.

Байден принял решение по Афганистану без учета мнения помощников

По словам сенатора, США уходят из Афганистана после 20 лет безуспешной, бездарной и давно уже проигранной войны. Не случайно эту страну издавна называют "кладбищем империи". "Настал черед и американской империи признать свое поражение", - заключил Пушков.

Напомним, 14 апреля Байден заявил, что с первого мая США начинают вывод своих войск из Афганистана. Вслед за Белым домом решение о выводе войск было принято и странами НАТО. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, "мы вместе вошли в Афганистан, и мы вместе выходим из него".

В настоящее время в Афганистане расквартированы порядка 10 тысяч военнослужащих НАТО, в том числе - около 3,5 тысячи американцев. Их вывод займет несколько месяцев.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире Ближний Восток Афганистан Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Интервью гендиректора "Вектора" Рината Максютова об "ЭпиВакКороне". Главное
Пушков заявил о проигранной войне США в Афганистане
В Госдуме ответили на заявление Киева о ядерном оружии в Крыму
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19
Президент Аргентины объяснил легкое течение COVID-19 вакцинацией "Спутником V"
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию
В России началась контрольная проверка боевой готовности Вооруженных сил