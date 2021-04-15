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15.04.2021 18:49
Рубрика: Происшествия

Число сгоревших домов под Владимиром выросло до 13

Текст: Элина Труханова (Владимир)

Во Владимирской области из-за несанкционированного пала сухой травы сгорели 13 строений.

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15 апреля крупный пожар произошел в деревне Першково Гусь-Хрустального района. Поначалу сообщалось о десяти и одиннадцати уничтоженных постройках, в числе которых четыре жилых дома, одна хозпостройка и шесть дачных домов, но в итоге их количество увеличилось до тринадцати.

"По прибытии первого пожарного подразделения горело уже порядка восьми домов открытым горением, были направлены силы и средства на локализацию и нераспространение на соседние дома с левой стороны улицы. В итоге сгорело порядка 13 строений, погибших и пострадавших нет", - цитирует ТАСС заместителя начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Павла Литова.

В 15:20 было объявлено о ликвидации открытого горения. К тушению пожала привлекался вертолет Ми-8 МЧС России.

На своей странице в соцсети губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что только в двух из четырех сгоревших жилых домов кто-то жил: в одном - пожилая пара, в другом - мужчина.

- Супругов разместили в административном здании, их сосед решил поселиться у родственника в соседней деревне. Я дал поручение обеспечить им оперативное перечисление всех положенных выплат и оказать всевозможную помощь, - рассказал глава региона.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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