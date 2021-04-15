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15.04.2021 10:56
Рубрика: Происшествия

"Скопинский маньяк" не явился на заседание по ужесточению надзора

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязанской области Скопинский районный суд рассматривает иск полиции об ужесточении административных ограничений Виктору Мохову, которого называют "скопинским маньяком". На судебное заседание к 10 часам Мохов не явился, сообщила "РГ" помощник судьи Елена Марюшкина.

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Скопинские полицейские подали иск о дополнении ранее установленных административных ограничений Виктору Мохову. Это уже вторая попытка рассмотреть это дело. На первое заседание Мохов не явился, и оно было перенесен на 15 апреля.

Сегодня ответчик вновь не пришел в суд, хотя был своевременно уведомлен о дате и времени заседания. Процесс начался без него. В настоящее время заседание продолжается.

Напомним, Мохов в 2000 году похитил двух школьниц и превратил их в сексуальных рабынь. Девушке пробыли в плену почти 4 года. В 2005 году Мохов был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. В 2021-м он освободился. Судом на него наложены административные ограничения: он не может без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.

По дороге домой он заехал в Москву, где дал интервью. Кроме того, уже в Скопине он нарушил режим и был за это оштрафован.

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