"Скопинского маньяка" оштрафовали за нарушение режима

Мировой судья в городе Скопин Рязанской области оштрафовал недавно освободившегося из колонии Виктора Мохова за нарушение административных ограничений. Ему назначен штраф в 1200 рублей, сообщили "РГ" в секретариате мирового судьи участка № 31 судебного района Скопинского районного суда.

Виктор Мохов, которого называют "скопинским маньяком", 3 марта вышел на свободу после 17 лет колонии строго режима. В сентябре 2000 года в Рязани он похитил двух школьниц - 14 и 17 лет - и отвез их в Скопин. Более трех с половиной лет мужчина продержал пленниц в подвале, где истязал их и насиловал.

В Скопине мужчина обязан соблюдать ряд ограничений, наложенных решением суда. В частности, он должен два раза в месяц регистрироваться в полиции, ему запрещено посещение массовых мероприятий и пребывание ночью на улице.

Напомним, Мохов по дороге домой заехал на съемки телешоу - как выяснилось позже, он дал интервью Ксении Собчак. Но административный штраф, как пояснили "РГ" в судебном участке мирового судьи Скопина Елены Петрушковой, наложен за нарушения режима уже после прибытия в город.