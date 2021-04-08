Полиция попросила запретить "скопинскому маньяку" общаться со СМИ

В Скопинском районном суде Рязанской области на 15 апреля перенесено заседание об установлении дополнительных административных ограничений Виктору Мохову, известному, как "скопинский маньяк". Исковое заявление подано МОВД "Скопинский", такая информация есть на сайте суда.

Как пояснили "РГ" в суде, речь идет о запрете Мохову посещения массовых мероприятий с участием СМИ. Кроме того, полиция ходатайствует об ограничении его общения в интернете, а также посещении кафе и баров.

Первое заседание 6 апреля не состоялось из-за неявки ответчика, рассмотрение иска было перенесено на 15 апреля. Дело рассматривается в закрытом режиме, судьей единолично. В процессе также участвует прокурор Скопинской межрайонной прокуратуры.

Напомним, Мохов, похитивший и почти четыре года продержавший в неволе двух школьниц, в марте вышел на свободу после 17 лет колонии. По дороге из мест лишения свободы домой он успел заехать в Москву и дать интервью. После регистрации по месту жительства ему нельзя выезжать за пределы города без специального разрешения. Ему предстоит два раза в месяц регистрироваться, а также запрещено посещение массовых мероприятий и пребывание ночью на улице. 1 апреля он уже был оштрафован за нарушение режима после приезда в Скопин. Затем он был оштрафован повторно.

Между тем местные жители просят не делать из преступника, вышедшего на свободу, "героя, о котором говорят каждый день все СМИ".