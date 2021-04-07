"Скопинского маньяка" оштрафовали за участие в телешоу

Мировой судья Скопинского районного суда признал Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", виновным в повторном нарушении административного режима и оштрафовал его на 1200 рублей. Решение вступило в законную силу.

Как следует из опубликованного постановления, поводом для наказания стали съемки телевизионного сюжета, прошедшие у Скопина дома. Суд признал их массовым мероприятием, участие в которых Мохову запрещено. Мужчина не согласился с такой интерпретацией телеинтервью и вины своей не признал.

В постановлении также сказано, что ранее Виктор уже был признан виновным в аналогичном нарушении - это стало отягчающим обстоятельством. По итогам разбирательства Мохову назначили административный штраф.

Напомним, месяц назад Виктор Мохов освободился из колонии после 17-летнего заключения. В 2000 году он похитил в Рязани двух школьниц и три с лишним года продержал их в подвале своего дома, истязая и насилуя. Выйдя на свободу, "скопинский маньяк" заявил о намерении возобновить отношения с одной из жертв. После этого девушка получила государственную защиту.