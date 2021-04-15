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15.04.2021 14:02
Рубрика: Происшествия

"Скопинского маньяка" обязали являться в полицию еженедельно

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

Скопинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил иск полиции к Виктору Мохову, известному, как "скопинский маньяк", об ужесточении административных ограничений. Заседание проходило за закрытыми дверьми.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Иск МВД "Скопинский" о дополнении ранее установленных административных ограничений Виктору Мохову судья Юлия Бубликова рассматривала единолично. Как уже сообщалось, Мохов в суд не явился.

В сентябре прошлого года ИК-4 УФСИН по Саратовской области ходатайствовало об установлении надзора за Моховым. Пугачевский районный суд Саратовской области ходатайство удовлетворил. В соответствии с решением суда, Мохову запрещено посещать массовые мероприятия - спортивные, культурно-зрелищные, физкультурные и иные. Кроме того, ему нельзя находится вне помещений с 22 часов до 6 часов следующих суток. Исключение может быть сделано лишь в случае, если пребывание ночью на улице требуется по работе.

К этому списку полиция просила добавить ограничения общения в интернете, посещения кафе и баров, а также увеличить количество явок в отдел полиции. Суд удовлетворил иск частично. Как пояснила "РГ" помощник судьи Елена Марюшкина, суд обязал Мохова являться на регистрацию четыре раза в месяц. В остальных требованиях было отказано.

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