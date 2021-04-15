В Рыбинске создали 3D-макет "русской Атлантиды"

В Рыбинске открыли выставку, посвященную городу Мологе, затопленному при строительстве Рыбинской ГЭС. Центральным экспонатом стал масштабированный макет города, созданный по фотографиям, чертежам и личным воспоминаниям местных жителей.

- Кроме детальной проработки жилых домов, зданий, храмов и памятников архитектуры модель передает рельеф местности и план застройки города. Макет выполнен в масштабе 1:100, его размеры 3,5 на 13 метров. Здесь представлены уменьшенные в сто раз главный храм Мологи, легкоатлетический манеж, винокуренный завод, пожарная каланча, здание гимназии, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

Модель затопленного города создавалась около двух лет. Авторы проекта "Неизвестная Молога - русская Атлантида", получившего президентский грант, провели огромную работу с архивными источниками и музейными фондами.

- Наш макет - это симбиоз современных технологий и традиционного декоративно-прикладного искусства, - рассказал автор проекта, директор НКО "Рыбинские рыбы" Алексей Алексашин. - Каждое из 400 зданий распечатано на 3D-принтере, но расписано вручную. Предусмотрены разные интерактивные режимы: ночной город, шум торговой площади, колокольный звон и другие сценарии. Кроме макета можно увидеть архивные фотографии, услышать истории мологжан.

Фото: Администрация города Рыбинска

По словам заведующего музеем Мологского края Анатолия Клопова, мологская тема разрабатывается музейщиками уже около 30 лет, по крупицам собираются фотографии, документы, свидетельства драматичной истории затопленной территории.

- Для нас это первый опыт макетирования, но то, что получилось, очень близко к действительности. В основу макета положено около 400 фотографий, проведена большая работа по поиску чертежей и планов в архивах, собрана серьезная научная база, - говорит Анатолий Клопов.

К слову, открытие 3D-макета "русской Атлантиды" состоялось в памятную для мологжан дату - 14 апреля. Именно в этот день в 1941 году, то есть уже ровно 80 лет назад, началось заполнение чаши Рыбинского водохранилища, продолжавшееся до 1947 года. Тогда этот день считался днем рождения водохранилища и был праздником. Сегодня 14 апреля - день памяти Мологи.

Справка "РГ"

При строительстве Рыбинской ГЭС и создании водохранилища оказались затоплены 740 населенных пунктов Молого-Шекснинского междуречья, крупнейший из которых - город Молога, три монастыря, больше 50 церквей и кладбищ при них, 80 тысяч гектаров уникальных заливных лугов, почти столько же пахотных земель, 250 тысяч гектаров лесов. Сколько при этом погибло лесных животных - такого учета не вел никто вообще. На новые места были переселены около 130 тысяч жителей междуречья. Подавляющее большинство перебрались в Рыбинск, другие города Ярославской области, кто-то уехал к родне в более отдаленные регионы.