В Рыбинске создали 3D-макет "русской Атлантиды"

В Рыбинске открыли выставку, посвященную городу Мологе, затопленному при строительстве Рыбинской ГЭС. Центральным экспонатом стал масштабированный макет города, созданный по фотографиям, чертежам и личным воспоминаниям местных жителей.
- Кроме детальной проработки жилых домов, зданий, храмов и памятников архитектуры модель передает рельеф местности и план застройки города. Макет выполнен в масштабе 1:100, его размеры 3,5 на 13 метров. Здесь представлены уменьшенные в сто раз главный храм Мологи, легкоатлетический манеж, винокуренный завод, пожарная каланча, здание гимназии, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.
Модель затопленного города создавалась около двух лет. Авторы проекта "Неизвестная Молога - русская Атлантида", получившего президентский грант, провели огромную работу с архивными источниками и музейными фондами.
- Наш макет - это симбиоз современных технологий и традиционного декоративно-прикладного искусства, - рассказал автор проекта, директор НКО "Рыбинские рыбы" Алексей Алексашин. - Каждое из 400 зданий распечатано на 3D-принтере, но расписано вручную. Предусмотрены разные интерактивные режимы: ночной город, шум торговой площади, колокольный звон и другие сценарии. Кроме макета можно увидеть архивные фотографии, услышать истории мологжан.
По словам заведующего музеем Мологского края Анатолия Клопова, мологская тема разрабатывается музейщиками уже около 30 лет, по крупицам собираются фотографии, документы, свидетельства драматичной истории затопленной территории.
- Для нас это первый опыт макетирования, но то, что получилось, очень близко к действительности. В основу макета положено около 400 фотографий, проведена большая работа по поиску чертежей и планов в архивах, собрана серьезная научная база, - говорит Анатолий Клопов.
К слову, открытие 3D-макета "русской Атлантиды" состоялось в памятную для мологжан дату - 14 апреля. Именно в этот день в 1941 году, то есть уже ровно 80 лет назад, началось заполнение чаши Рыбинского водохранилища, продолжавшееся до 1947 года. Тогда этот день считался днем рождения водохранилища и был праздником. Сегодня 14 апреля - день памяти Мологи.
Справка "РГ"
При строительстве Рыбинской ГЭС и создании водохранилища оказались затоплены 740 населенных пунктов Молого-Шекснинского междуречья, крупнейший из которых - город Молога, три монастыря, больше 50 церквей и кладбищ при них, 80 тысяч гектаров уникальных заливных лугов, почти столько же пахотных земель, 250 тысяч гектаров лесов. Сколько при этом погибло лесных животных - такого учета не вел никто вообще. На новые места были переселены около 130 тысяч жителей междуречья. Подавляющее большинство перебрались в Рыбинск, другие города Ярославской области, кто-то уехал к родне в более отдаленные регионы.