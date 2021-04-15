На Камчатке проследят за ситуацией в случае сбросов воды с "Фукусимы"

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что после сброса воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" не будет беспокойства за качество поставляемой из региона рыбы, так как состояние воды и ВБР постоянно проверяется, сообщает РИА Новости. По словам главы региона, соответствующие заборы проб регулярно осуществляются на станциях Росгидромета, подведомственными учреждениями Росрыболовства, КамчатНИРО для того, чтобы предотвратить возможность вылова небезопасной рыбы.

"Кроме того, вся рыбная продукция при вылове проходит строгий ветконтроль. Точно могу сказать, что там очень строгий контроль за качеством рыбы, и беспокойства за то, что рыба, которая есть на наших прилавках или поставляется в другие регионы, заражена - нет, - сказал Владимир Солодов, добавив, что вопрос близких к Японии зон промысла - Камчатско-Курильской и Карагинской. - Другое дело, что в глобальном масштабе это может иметь влияние на экосистему и на доступность рыбы в мировом океане, потому что это общий ресурс. И этот вопрос наши ученые с японским коллегами будут изучать".

К слову, сегодня глава Росрыболовства Илья Шестаков, который находится с рабочим визитом в Приморье, тоже говорил о сбросе воды с "Фукусимы-1" и мониторинге. Он заметил, что дополнительных проверок не требуется, так как российский научно-исследовательский флот и так ведет достаточно глубокий мониторинг проб ВБР и среды их обитания.

"Так что отдельного мониторинга не будет, но в рамках текущего мы будем обращать внимание на эту ситуацию", - добавил Шестаков.

Как писала "РГ", по оценкам экспертов, японцы смогут приступить к реализации плана по утилизации воды через два года после подготовки необходимого оборудования. На данный момент в металлических емкостях на территории АЭС "Фукусима-1" хранится около 1,25 миллиона тонн воды. Известно, что в ней содержатся опасные для людей элементы, в том числе стронций, цезий и дейтерий. Гипотетически в процессе предстоящей очистки они должны исчезнуть, но в жидкости наверняка останутся изотопы трития, удалить которые технически невозможно.

Японские чиновники в свою очередь заверили, что концентрация трития в жидкости после растворения в океане не превысит норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.