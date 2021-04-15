Во Владивостоке приостановили строительство над столетним тоннелем

Работы по строительству фонтана на центральной площади Владивостока временно приостановлены, сообщается на сайте городской администрации.

Такое решение приняли после обнаружения в вырытом котловане инженерного сооружения, которое, предположительно, может быть частью старой городской дренажной системы. Сейчас находку обследуют специалисты инспекции по охране объектов культурного наследия и археологи Дальневосточного федерального университета.

- У обнаруженного сооружения нет ни входа, ни выхода, из чего можно сделать предположение, что другие его участки были разрушены ранее, - подчеркнул представитель подрядной организации Андрей Бабатов.

По словам руководителя краевой инспекции по охране объектов культурного наследия Владимира Осецкого, о найденном объекте почти ничего не известно. Перед специалистами стоит задача определить, насколько обнаруженный тоннель обладает признаками объекта культурного наследия, какие культурные слои присутствуют на данном участке и насколько эти слои разрушены.