Регулятор США отложил решение по вакцине Johnson & Johnson

Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США воздержались от новых рекомендаций по использованию вакцины компании Johnson & Johnson, сообщила телекомпания NBC.

Эксперты указали на недостаток данных о возможной связи между прививкой препаратом Johnson & Johnson и появлением тромбов, поэтому решение было отложено, пишет ТАСС. Вновь собраться для подготовки рекомендаций они намерены в течение недели, однако точной даты следующего заседания пока нет.

Напомним, во вторник, 13 апреля в США было приостановлено использование вакцины от коронавируса компании Janssen, являющейся подразделением Johnson & Johnson, из-за возможных побочных эффектов. С такой рекомендацией выступили американские федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний, а также Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов.

Ранее сообщалось, что в США данным препаратом были вакцинированы 6,8 миллиона человек. Зарегистрировано шесть случаев возникновения тромбов среди женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6-13 дней после прививки. Страна остается лидером по числу заболевших коронавирусом в мире. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику, положительный тест на вирус SARS-CoV-2 получили свыше 31 миллиона американцев (31 413 970).