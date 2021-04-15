В Испании запретили использовать поступившую вакцину Johnson & Johnson

Первая партия вакцины Janssen от компании Johnson & Johnson, которая прибыла накануне в Испанию, не будет использоваться до решения Европейского агентства по лекарственный средствам. Об этом сообщила министр здравоохранения Каролина Дариас.

"В апрельской партии 146 тысяч доз препарата от коронавируса. Поступивший груз отправлен для хранения на склад, - приводит слова главы минздрава РИА Новости. - До июня в Испанию должны были поступить 5,5 миллиона доз этой вакцины".

При этом Дариас подчеркнула, что власти страны по-прежнему намерены вакцинировать 70% населения к концу августа этого года. Число заболевших коронавирусом в стране уже приближается к 3,5 миллионам человек. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику, положительный тест в Испании получили 3 миллиона 387 тысяч 022 человека.

Напомним, ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Центр по контролю и распространению заболеваний рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности". Принятое решение стало причиной приостановки использования данной вакцины в странах Европы, несмотря на полученное там разрешение. Причина все та же - случаи появления тромбов у шести американок, одна из которых скончалась вскоре после прививки.