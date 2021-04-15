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15.04.2021 00:20
Рубрика: В мире

В Испании запретили использовать поступившую вакцину Johnson & Johnson

Первая партия вакцины Janssen от компании Johnson & Johnson, которая прибыла накануне в Испанию, не будет использоваться до решения Европейского агентства по лекарственный средствам. Об этом сообщила министр здравоохранения Каролина Дариас.

Фото: AP Photo/Mary Altaffer
В США закрыли два центра вакцинации препаратом Johnson & Johnson

"В апрельской партии 146 тысяч доз препарата от коронавируса. Поступивший груз отправлен для хранения на склад, - приводит слова главы минздрава РИА Новости. - До июня в Испанию должны были поступить 5,5 миллиона доз этой вакцины".

При этом Дариас подчеркнула, что власти страны по-прежнему намерены вакцинировать 70% населения к концу августа этого года. Число заболевших коронавирусом в стране уже приближается к 3,5 миллионам человек. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику, положительный тест в Испании получили 3 миллиона 387 тысяч 022 человека.

Напомним, ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Центр по контролю и распространению заболеваний рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности". Принятое решение стало причиной приостановки использования данной вакцины в странах Европы, несмотря на полученное там разрешение. Причина все та же - случаи появления тромбов у шести американок, одна из которых скончалась вскоре после прививки.

В мире Европа Испания Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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