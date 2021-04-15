Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян

Кроме того, согласно постановлению главного санитарного врача, все вернувшиеся из-за рубежа россияне обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства. Ограничения действуют до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР.

Новые правила распространяются на всех вернувшихся из-за рубежа россиян, независимо от вида транспорта, на котором они пересекли границу. Ранее с подобными ограничениями сталкивались лишь те, кто прилетел на самолете.

Новые правила были введены из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в ряде стран. Так, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 1% от всех вернувшихся туристов сдают в России положительный тест на коронавирус. Наибольшую проблему представляет Турция, где за последние недели заболеваемость выросла почти в четыре раза.

В понедельник российские власти приняли решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничения продлятся до 1 июня.