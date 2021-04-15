Завальный: Газ по "Северному потоку-2" могут пустить этим летом

Есть все основания ожидать, что к концу лета этого года будут завершены все пусконаладочные работы и после этого Германия сможет получить первый газ по этому маршруту, сказал Завальный.

До конца строительства осталось проложить 121 км труб 2 ниток газопровода, об этом в начале апреля сообщил оператор проекта компания Nord Stream 2 AG. Ранее 31 марта к достройке газопровода присоединилось судно-трубоукладчик "Академик Черский", который приступил к укладке труб в исключительной экономической зоне Дании. Здесь же работает российская баржа "Фортуна", которая проложила уже более половины одной нитки газопровода в датских водах. Заявленная скорость укладки труб баржой "Фортуна" до 1 км в день, "Академика Черского" - до 5 км в сутки.