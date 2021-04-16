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16.04.2021 10:24
Рубрика: Экономика

ЦБ аннулировал лицензию "Нордеа Банка"

Текст: Василий Кошкин
ЦБ отозвал лицензию у московского "Нордеа Банка". Причиной стало ходатайство самой кредитной организации, акционеры которой приняли решение о добровольной ликвидации.
Фото: Максим Чурусов/ТАСС Фото: Максим Чурусов/ТАСС
Фото: Максим Чурусов/ТАСС
Фото: РИА Новости
Российские банки стали чаще закрываться добровольно

"Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов", - говорится в сообщении регулятора.

По величине активов "Нордеа Банк" занимает 141 место в банковской системе страны.

"Нордеа Банк" стал третьим кредитным учреждением за день, которое лишилось лицензии. Ранее аналогичные решения были приняты в отношении екатеринбургского банка "Нейва" (причина - неоднократные нарушения банковского законодательства и требований в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) и московского "Интерпромбанка" (акционеры приняли решение о добровольной ликвидации).

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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