Инспекторы назвали главные ошибки при сдаче экзамена на права

Создание помехи автомобилю или пешеходу с преимуществом в движении, нарушение требований разметки, неиспользование "поворотников" и неуверенное управление машиной. Таковы самые частые ошибки, допущенные при сдаче экзамена на права по новым правилам, рассказали в МВД России.

Сохранились и самые частые ошибки при парковке: при выполнении "параллельной парковки" и "заезда в бокс" на площадке. Чаще всего причиной таких ошибок стал наезд на границы зон выполнения маневров, пишет РИА Новости.

Напомним, с первого апреля вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на права. Главное новшество - отмена экзамена по проверке навыков управления ("площадка"). Упражнения с площадки включены в практический экзамен. Для любого автомобиля, что легкового, что грузовика или автобуса, на проведение экзамена отводится 30 минут. Для легковушки с прицепом - 40 минут. Для грузовика или автобуса с прицепом - 50 минут.

Экзаменационный маршрут кандидату в водители неизвестен. Он будет знать только район и улицы, на которых ему предстоит ездить. Экзаменатор сам будет выбирать, куда ехать. Сделано это для того, чтобы кандидаты в водители не заучивали маршрут наизусть, а показывали, на сколько хорошо они ориентируются на дороге.