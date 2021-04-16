Курс евро снизился более чем на полтора рубля

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился более чем на полтора рубля. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Официальный курс европейской валюты понижен на 1 руб. 77,05 коп., до 90,4602 руб. Официальный курс доллара - на уровне 75,5535 руб., что на 1 руб. 42,73 коп. ниже предыдущего показателя.

Таким образом, новые американские санкции оказались неожиданным позитивом для рубля. Сам факт введения именно таких санкций многими воспринят как подтверждение того, что более жестких пока не будет, рассказал ранее "РГ" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.