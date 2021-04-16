Lada Niva Travel будут продавать в Америке

Дилер Lada из Боливии анонсировал скорый запуск продаж Niva Travel. Соответствующая публикация появилась на официальной странице Bolivian Auto Motors в Facebook.

Lada Niva Travel (ранее Chevrolet Niva) впервые отправится на экспорт в вышеупомянутую южноамериканскую страну. Сколько будет стоить российский внедорожник в Южной Америке, пока неизвестно.

В России цены на модель лежат в диапазоне от 762 900 до 920 900 рублей.

Частная фирма Made in Russia GmbH в Германии продаёт Niva Travel минимум за 18990 евро (1 723 000 рублей по нынешнему курсу).

Автомобили Lada поставляются в Боливию с 2014 года. Экспорт стартовал с трёхдверной Niva Legend (ранее Lada 4x4). В 2019 году компания Bolivian Auto Motors начала продажи Vesta, Granta, Largus.

В данной стране Granta стоит от 13400 долларов (1 015 000 рублей), Vesta - от 13900 долларов (1 053 000 рублей), Largus - от 14900 долларов (1 129 000 рублей), Niva Legend - от 17000 долларов (1 288 000 рублей). К слову, кроме Боливии Lada предлагаются в Чили и Перу.

В 2020 году АвтоВАЗ отправил на экспорт более 41 тысячи автомобилей. Актуальная экспортная стратегия бренда предполагает экспансию на развивающиеся рынки и СНГ: Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Латинскую Америку и Ближний Восток.

Отметим, глобальной моделью Lada должна стать Niva-3. Кроссовер, который разрабатывается на платформе CMF-B, увидит свет в 2024 году.