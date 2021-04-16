Лавров озвучил ответные меры на санкции США

В частности, Москва предложит десяти американским дипломатам покинуть территорию России. "Вы напомнили, что десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из Соединенных Штатов. Мы ответим на эту меру зеркально, предложим десяти дипломатам Соединенных Штатов в Российской Федерации покинуть нашу страну", сказал он.

Кроме того, "прекращается практика бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России", заявил Лавров.

Кроме того, сегодня будет опубликован список восьми американских чиновников, внесенных в черный список в РФ.

"Говоря о персоналиях, какое-то время назад, до недавно объявленного пакета, американцы внесли в санкционный список восемь представителей российских структур, представителей руководства, в том числе администрации президента, генеральной прокуратуры. Мы сегодня опубликуем список тоже восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации, они также будут включены в наш санкционный список", сказал министр.

Кроме того, исходя из слов Лаврова, в ближайшее время следует ждать и других мер, направленных против США.

"Одновременно мы буквально после этой пресс-конференции выпустим заявление МИД, в котором изложим все меры, которые мы одобрили, - президент России одобрил эти меры в ответ на абсолютно недружественные, ничем не спровоцированные действия, которые были объявлены Вашингтоном в отношении РФ, наших граждан, физических, юридических лиц и в отношении нашей финансовой системы", - подчеркнул министр.

Также он отметил, что "санкции России по плечу" и подчеркнул, что у Москвы "есть возможность принять болезненные меры для бизнеса США, Москва держит ее про запас".