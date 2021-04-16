Лавров озвучил ответные меры на санкции США

Новости

"Локомотив" подаст апелляцию на решение КДК РФС 20:09
Истребитель Су-30 разбился в Казахстане 20:08
Актриса из "Гарри Поттера" Хелен Маккрори умерла в 52 года 19:51
В Петербурге отменен перчаточный режим 19:38
Члены Совета Федерации отчитались о доходах 19:35
Лавров: Москва может попросить сократить число американских дипломатов до 300 19:30
Лавров: РФ прекратит работу фондов США, вмешивающихся в дела России 19:22
Лавров заявил об ограничении поездок сотрудников Госдепа в РФ 19:18
Меркель и Макрон указали на важность Минских соглашений 19:15
В Смоленске задержали двоих мужчин, открывших стрельбу из окна 19:07
Мэр Москвы в 2020 году заработал более 8 миллионов рублей 19:03
Актер Мирза Азизов умер от COVID-19 в 58 лет 18:58
Кремль опубликовал декларации о доходах администрации президента 18:54
Медведев в 2020 году получил более 18 млн рублей дохода 18:40
Жители страны проголосуют за благоустройство территорий 18:31
Экс-министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги 18:24
КС РФ разрешил связывать допвыплаты чиновникам с их репутацией 18:08
Глава департамента Минфина рассказал о личном опыте общения с мошенниками 18:01
Ученые предложили необычное средство от коронавируса 18:01
Сведения о жилье появятся в личных кабинетах портала госуслуг 17:37
В Москве задержан серийный педофил-"врач" 17:20
Новак заявил о возможности ограничений на экспорт нефтепродуктов 17:17
Певца Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы 16:59
Покупателям жилья будут заранее сообщать об аварийности дома 16:59
Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня 16:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 19:03
Рубрика: Власть

Лавров озвучил ответные меры на санкции США

Текст: Константин Волков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 16 апреля на пресс-конференции, рассказал о том, какие ответные меры предпримет Россия после введения Вашингтоном новых санкций.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В частности, Москва предложит десяти американским дипломатам покинуть территорию России. "Вы напомнили, что десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из Соединенных Штатов. Мы ответим на эту меру зеркально, предложим десяти дипломатам Соединенных Штатов в Российской Федерации покинуть нашу страну", сказал он.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Помощник президента России изложил послу США ответные меры на санкции

Кроме того, "прекращается практика бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России", заявил Лавров.

Кроме того, сегодня будет опубликован список восьми американских чиновников, внесенных в черный список в РФ.

"Говоря о персоналиях, какое-то время назад, до недавно объявленного пакета, американцы внесли в санкционный список восемь представителей российских структур, представителей руководства, в том числе администрации президента, генеральной прокуратуры. Мы сегодня опубликуем список тоже восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации, они также будут включены в наш санкционный список", сказал министр.

Кроме того, исходя из слов Лаврова, в ближайшее время следует ждать и других мер, направленных против США.

"Одновременно мы буквально после этой пресс-конференции выпустим заявление МИД, в котором изложим все меры, которые мы одобрили, - президент России одобрил эти меры в ответ на абсолютно недружественные, ничем не спровоцированные действия, которые были объявлены Вашингтоном в отношении РФ, наших граждан, физических, юридических лиц и в отношении нашей финансовой системы", - подчеркнул министр.

Также он отметил, что "санкции России по плечу" и подчеркнул, что у Москвы "есть возможность принять болезненные меры для бизнеса США, Москва держит ее про запас".

Песков назвал неприемлемым пристрастие США к санкциям
Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Путин заработал почти 10 млн рублей за 2020 год
Песков отметил разногласия Москвы и Анкары по Крыму
Путин обсудил вопросы военного строительства на совещании Совбеза РФ
Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня
Курс евро снизился более чем на полтора рубля
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена