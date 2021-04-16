Лишенный лицензии банк "Нейва" пообещал вернуть деньги вкладчикам

Екатеринбургский банк "Нейва", лишенный в пятницу лицензии, сможет рассчитаться со своими вкладчиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления кредитной организации Павла Ефремова.

"Вчерашний баланс у нас там денег клиентов юридических и физических лиц - 8,7 мрлд рублей", - заявил Ефремов.

С утра у главного офиса банка собрались около 30 вкладчиков. Один из них заблокировал дверь в филиал банка, охрана вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Банк "Нейва" стал одним из трех кредитных учреждений, чьи лицензии в пятницу аннулировал Центробанк. Причиной отзыва стали неоднократные нарушения банковского законодательства и требований в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. По размеру активов "Нейва" занимает 188 место в банковской системе страны.