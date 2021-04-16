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16.04.2021 11:40
Рубрика: Экономика

Лишенный лицензии банк "Нейва" пообещал вернуть деньги вкладчикам

Текст: Василий Кошкин

Екатеринбургский банк "Нейва", лишенный в пятницу лицензии, сможет рассчитаться со своими вкладчиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления кредитной организации Павла Ефремова.

Фото: iStock
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"Вчерашний баланс у нас там денег клиентов юридических и физических лиц - 8,7 мрлд рублей", - заявил Ефремов.

С утра у главного офиса банка собрались около 30 вкладчиков. Один из них заблокировал дверь в филиал банка, охрана вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Банк "Нейва" стал одним из трех кредитных учреждений, чьи лицензии в пятницу аннулировал Центробанк. Причиной отзыва стали неоднократные нарушения банковского законодательства и требований в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. По размеру активов "Нейва" занимает 188 место в банковской системе страны.

Экономика Финансы Банки Отзыв лицензий у банков

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