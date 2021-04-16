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16.04.2021 19:15
Рубрика: В мире

Меркель и Макрон указали на важность Минских соглашений

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий кабмин, в ходе разговора Меркель и Макрон подчеркнули важность реализации Минских соглашений и высказались за продолжение работы в "нормандском формате".

Фото: Иван Егоров
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Напомним, ранее в Кремле призвали Меркель и Макрона повлиять на прекращение огня в Донбассе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, они могли бы донести до Зеленского "тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения".

Все действия мирового сообщества по Юго-Востоку Украины должны быть, как и российские, направлены только на одно - предотвратить силовую операцию Киева, высказывал свою точку зрения вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Сенатор подчеркивает, что главное - профилактика конфликта, а не его разжигание.

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