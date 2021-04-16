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16.04.2021 14:12
Рубрика: Происшествия

Пожар на "Невской мануфактуре" в Петербурге потушат вечером 16 апреля

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Николаев / РГ Фото: Сергей Николаев / РГ
Фото: Сергей Николаев / РГ

Пожар на "Невской мануфактуре", с котором сотрудники МЧС борются уже пятые сутки, планируется окончательно потушить к сегодняшнему вечеру, 16 апреля. Об этом заместитель начальника ГУ МЧС по городу Сергей Лаврухин сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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По словам Лаврухина, этот пожар был одним из сложнейших в современной истории пожаротушения. Победить огонь быстро и без риска для личного состава было невозможно.

Кроме того, в процессе тушения здание на Октябрьской набережной обрушалось. В результате образовались многометровые завалы, под которыми до сих пор идет тление. Обычно в таких случаях привлекают тяжелую технику. Но для здания мануфактуры этот метод не подходит, поскольку до сих пор существует риск обрушения.

Глава управления надзорной деятельности и профилактической работы петербургского ГУ МЧС Петр Смирнов в свою очередь отметил, что в городе планируется провести внеплановые проверки пожарной безопасности. Сейчас формируется список объектов, которые вызывают наибольше опасения. К проверкам будут привлечены представители прокуратуры.

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