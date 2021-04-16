Пожарные пятые сутки продолжают работы на "Невской мануфактуре"

Работы по ликвидации пожара на "Невской мануфактуре" продолжаются пятые сутки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, после обрушения конструкций образовались завалы высотой до второго этажа. Разобрать, а затем потушить очаги тления очень сложно. Необходимо привлечь тяжелую технику, но из-за опасности новых обрушений фактически сделать это невозможно.

Напомним, пожар в комплексе помещений "Невской мануфактуры" на Обводном канале в Петербурге вспыхнул 12 апреля. Его тушили по пятому, наивысшему уровню сложности. Пожар, площадь которого составила около 10 тысяч квадратных метров, признан крупнейшим в городе за последние 19 лет. Один боец МЧС погиб в огне.