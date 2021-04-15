Петербург прощается с пожарным, тушившим "Невскую мануфактуру"

В Петербурге возле пожарно-спасательной части № 64 началась церемония прощания с командиром отделения, прапорщиком внутренней службы Ильей Белецким, погибшим при исполнении служебного долга во время пожара на "Невской мануфактуре" 12 апреля.

Илья Белецкий будет похоронен на Серафимовском кладбище Северной столицы.

Прапорщик посмертно награжден Орденом Мужества.

Семье Ильи Белецкого будет выплачен один миллион рублей материальной помощи. Такое решение было принято правительством Санкт-Петербурга. Двое пострадавших пожарных - Борис Старковский и Антон Соколов получат материальную помощь по 500 тысяч рублей каждый, их коллега Артем Нестеров - в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, пожар на фабрике "Невская мануфактура" тушили по пятому, наивысшему уровню сложности. Сейчас руководство компании арестовано, ведется расследование обстоятельств случившегося.