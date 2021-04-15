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15.04.2021 12:06
Рубрика: Общество

Петербург прощается с пожарным, тушившим "Невскую мануфактуру"

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В Петербурге возле пожарно-спасательной части № 64 началась церемония прощания с командиром отделения, прапорщиком внутренней службы Ильей Белецким, погибшим при исполнении служебного долга во время пожара на "Невской мануфактуре" 12 апреля.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Илья Белецкий будет похоронен на Серафимовском кладбище Северной столицы.

Прапорщик посмертно награжден Орденом Мужества.

Семье Ильи Белецкого будет выплачен один миллион рублей материальной помощи. Такое решение было принято правительством Санкт-Петербурга. Двое пострадавших пожарных - Борис Старковский и Антон Соколов получат материальную помощь по 500 тысяч рублей каждый, их коллега Артем Нестеров - в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, пожар на фабрике "Невская мануфактура" тушили по пятому, наивысшему уровню сложности. Сейчас руководство компании арестовано, ведется расследование обстоятельств случившегося.

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