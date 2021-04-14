Семье погибшего при тушении "Невской мануфактуры" выплатят миллион рублей

Семья старшего инструктора газодымозащитной службы 64-й пожарно-спасательной части Ильи Белецкого, погибшего при тушении пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге, получит один миллион рублей, сообщает пресс-служба Смольного.

При этом пожаре также тяжелые травмы получили пожарные Борис Старковский и Антон Соколов. Им из резервного фонда правительства города выплатят 500 тысяч рублей. Огнеборец Артем Нестеров получил легкие травмы, сейчас его выписали из больницы на амбулаторное лечение. Ему выплатят 300 тысяч рублей.

Напомним, пожар на фабрике "Невская мануфактура" произошел 12 апреля. Пожар тушили по пятому, самому высокому уровню сложности. На территории до сих пор тлеют конструкции.

Руководство фабрики, которая сейчас по факту является бизнес-центром, задержано. Следователи ходатайствуют об аресте топ-менеджеров, подозревая их в грубом нарушении техники пожарной безопасности.