На территории сгоревшей "Невской мануфактуры" нашли тело погибшего

Обгоревшее тело обнаружено на территории петербургской фабрики "Невская мануфактура", сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Северной столицы. Тело сильно обгорело и пока не идентифицировано.

Напомним, ранее стало известно о том, что при выходе из здания погиб один из пожарных, тушивших фабрику. Он это или нет, выяснит экспертиза.

Еще двое пожарных сейчас в больнице, у них сильные ожоги.

Тушение пожара продолжается. Здание фабрики на Октябрьской набережной практически выгорело, пожару присвоен пятый, максимальный уровень сложности. Огонь тушат почти 350 огнеборцев, также здание поливают с вертолетов.