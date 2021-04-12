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12.04.2021 18:58
Рубрика: Происшествия

Военные подключились к тушению пожара на "Невской мануфактуре"

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны РФ сообщили, что по решению главы ведомства Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге выделены два вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа.

Фото: Андрей Бессонов/ РИА Новости
Огонь с "Невской мануфактуры" перекинулся на стоящий рядом хостел

"12 апреля в 17:30 для тушения пожара в Санкт-Петербурге с аэродрома Пушкино в Ленинградской области вылетел экипаж вертолета Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5. Еще один вертолет Ми-8 с ВСУ-5 в 17:46 вылетел для тушения пожара с аэродрома Левашово Санкт-Петербурга", - проинформировали военные.

Напомним, что пожар в здании "Невской мануфактуры" начался днем в понедельник. Его площадь составляет 10 тыс. кв. метров. Пожару присвоен максимальный номер сложности. В горящем здании произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий.

По последним данным, огонь перекинулся с "Невской мануфактуры" на стоящую рядом трехэтажку на улице Тельмана. Как передал корреспондент ТАСС с места событий, горение наблюдается на кровле здания.

Известно, что при тушении пламени погиб один пожарный. Еще двое пострадали и находятся в реанимации. Судьба одного работника "Невской мануфактуры" неизвестна.

Прокуратура Петербурга начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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