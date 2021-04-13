Стало известно состояние пострадавших при пожаре в "Невской мануфактуре"

Трое пожарных, которые пострадали во время пожара в корпусе "Невской мануфактуры", находятся в больницах.

Как сообщили "РГ" в петербургском управлении МЧС, состояние двоих пожарных оценивается как тяжелое, у третьего легкие повреждения.

По данным РИА Новости, у двоих пожарных сильные ожоги, 40 и 60 процентов тела. Они находятся на аппаратах ИВЛ, еще одного огнеборца скоро выпишут на амбулаторное лечение.

Сейчас открытый огонь на "Невской мануфактуре" потушен, но работы продолжаются. Ведется проливка конструкций, пожарные приступили к разбору завалов.

Напомним, один человек при пожаре погиб. Причины возгорания в здании фабрики выясняются.