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16.04.2021 15:32
Рубрика: Спорт

В РФС прокомментировали наказания для "Локомотива" и "Спартака"

Текст: Артем Локалов
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение, в соответствии с которым "Локомотив" проведет один матч Премьер-лиги на нейтральном поле, а начальники "Локомотива" и "Спартака" Станислав Сухина и Василий Козловцев оштрафованы на 150 тысяч рублей каждый за то, что заходили в судейскую, что запрещено регламентом.

- В прошлом году на матче "Локомотив" - "Ахмат" Сухина заходил в судейскую и оскорблял судейскую бригаду. Тогда КДК дисквалифицировал Сухину на четыре матча, оштрафовал на 200 тысяч рублей, а клуб был наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно. Испытательный срок не истек, соответственно санкция в отношении "Локомотива" из условной превратилась в реальную, - сказал Артур Григорьянц.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Вратарь "Локомотива" Гилерме дисквалифицирован на два матча РПЛ

Таким образом, домашний матч с "Динамо" в 29-м туре "Локомотив" проведет на нейтральном поле не в Москве. Скорее всего, это будет "Арена Химки".

Григорьянц также добавил, что Сухина в общей сложности заходил в судейскую четыре раза, а Козловцев - один. Однако штраф для представителей обоих клубов останется одинаковым.

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