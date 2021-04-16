В РФС прокомментировали наказания для "Локомотива" и "Спартака"

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение, в соответствии с которым "Локомотив" проведет один матч Премьер-лиги на нейтральном поле, а начальники "Локомотива" и "Спартака" Станислав Сухина и Василий Козловцев оштрафованы на 150 тысяч рублей каждый за то, что заходили в судейскую, что запрещено регламентом.
- В прошлом году на матче "Локомотив" - "Ахмат" Сухина заходил в судейскую и оскорблял судейскую бригаду. Тогда КДК дисквалифицировал Сухину на четыре матча, оштрафовал на 200 тысяч рублей, а клуб был наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно. Испытательный срок не истек, соответственно санкция в отношении "Локомотива" из условной превратилась в реальную, - сказал Артур Григорьянц.
Таким образом, домашний матч с "Динамо" в 29-м туре "Локомотив" проведет на нейтральном поле не в Москве. Скорее всего, это будет "Арена Химки".
Григорьянц также добавил, что Сухина в общей сложности заходил в судейскую четыре раза, а Козловцев - один. Однако штраф для представителей обоих клубов останется одинаковым.