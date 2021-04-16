В Баренцевом море обнаружили погибшую во время войны советскую подлодку

Совместная экспедиция Северного флота и Русского географического общества "Помни войну" обнаружила в Баренцевом море затонувшую подводную лодку типа К - "Катюша", времен Великой Отечественной войны. Уже предположили, что субмарина могла погибнуть из-за подрыва на немецкой мине, а потом детонации собственного боевого запаса.

Подлодку удалось обнаружить благодаря рыбакам Мурманской области. Они постоянно жаловались на то, что в определенном районе Баренцева моря их сети рвутся о какой-то подводный объект. Члены совместной экспедиции, проверив данный район, подтвердили, что объект на дне моря - останки советской подводной лодки. Ее корпус частично разрушен, поэтому и предположили, что субмарина подорвалась на мине.

Кстати, это не первая находка, сделанная членами комплексной экспедиции "Помни войну". На днях пресс-служба Северного флота сообщила о том, что в Баренцевом море обнаружили и останки самолета времен Великой Отечественной войны на глубине 25 метров, который потерпел крушение. Кроме того, проводя гидроакустическое обследование, получили качественное изображение транспорта "Стил Уокер". Его неудачный подъем описал Виктор Конецкий в рассказе "Как я первый раз командовал кораблем".

Что касается погибшей подводной лодки, то военные будут устанавливать ее тактический номер.