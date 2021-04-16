К местам посадки "Союза МС-17" выехали поисковые машины "Синяя птица"

В основной и запасной районы посадки "Союза МС-17" в Казахстане выдвинулись Поисково-эвакуационные машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" поисково-спасательной группы ЦВО.

В основном районе посадки, юго-восточнее города Жезказган, будут дежурить четыре машины, а в запасном - две. Об этом сообщает пресс-служба военного округа. Вездеходы ПЭМ-1 и ПЭМ-2 доставят в районы поисково-спасательных работ бригады военных медиков, спасателей и оборудование для безопасной эвакуации космонавтов, а также выполнят погрузку и транспортировку спускаемого аппарата.

Напомним, в Казахстан уже прибыла авиация и военная техника. В состав групп поиска и спасания вошло также 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, около трех десятков единиц наземной техники. В операции будет задействовано более двух сотен военнослужащих.

Военные синоптики пообещали экипажу хорошую погоду во время приземления - 17 апреля в 07:56 по московскому времени. На Землю вернутся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.