К местам посадки "Союза МС-17" выехали поисковые машины "Синяя птица"

Новости

Певца Тиму Белорусских приговорили к двум годам "домашней химии" 16:59
Покупателям жилья будут заранее сообщать об аварийности дома 16:59
Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня 16:54
РНФ объявил о запуске конкурсов-правопреемников грантов РФФИ 16:53
Захарова: США развернули информационную кампанию против России 16:41
В Москве улицу залило кровью из пробирок 16:28
Песков: Путин обсудил ответ на санкции США 16:18
Захватившему заложников в банке в Тбилиси грозит до 14 лет тюрьмы 16:16
В Петербурге Викингу не разрешили отказаться от отчества 16:09
Меркель привилась AstraZeneca 16:06
Новый электромобиль Geely можно будет подзаряжать за 5 минут 16:02
В правительстве создан штаб по анализу роста цен на жилье 16:00
Оштрафованный начальник "Локомотива" отказался от комментариев 15:54
Законопроект о легализации старых домов внесут в Госдуму осенью 15:47
Начальника ГИБДД Тюменской области заключили под стражу 15:40
Единая база данных о земле и недвижимости будет запущена в декабре 15:31
СК Петербурга начал проверку отравления девочки конфетой с метадоном 15:25
Песков ответил на вопрос о сроках возвращения в США посла Антонова 15:10
Метеорологи рассказали, какая погода будет в районе посадки "Союз МС-17" 15:06
Песков оценил отношения России и Турции 15:04
Умер олимпийский чемпион по дзюдо Сергей Новиков 15:00
График отключения горячей воды в Москве представят после 20 апреля 14:59
Прокуратура потребовала для экс-офицера ФСБ Черкалина 11 лет колонии 14:54
Песков оценил способность экономики выдержать новые санкции 14:41
"Локомотив" проведет один матч на нейтральном поле по решению КДК РФС 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 16:25
Рубрика: Общество

К местам посадки "Союза МС-17" выехали поисковые машины "Синяя птица"

Текст: Юлия Мякишева

В основной и запасной районы посадки "Союза МС-17" в Казахстане выдвинулись Поисково-эвакуационные машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" поисково-спасательной группы ЦВО.

Метеорологи рассказали, какая погода будет в районе посадки "Союз МС-17"

В основном районе посадки, юго-восточнее города Жезказган, будут дежурить четыре машины, а в запасном - две. Об этом сообщает пресс-служба военного округа. Вездеходы ПЭМ-1 и ПЭМ-2 доставят в районы поисково-спасательных работ бригады военных медиков, спасателей и оборудование для безопасной эвакуации космонавтов, а также выполнят погрузку и транспортировку спускаемого аппарата.

Напомним, в Казахстан уже прибыла авиация и военная техника. В состав групп поиска и спасания вошло также 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, около трех десятков единиц наземной техники. В операции будет задействовано более двух сотен военнослужащих.

Военные синоптики пообещали экипажу хорошую погоду во время приземления - 17 апреля в 07:56 по московскому времени. На Землю вернутся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

В регионах Общество Космос Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Запуски "Союзов"

Главное сегодня

Путин обсудил вопросы военного строительства на совещании Совбеза РФ
Песков отметил разногласия Москвы и Анкары по Крыму
Более 80 дел возбуждено в РФ за заражение коронавирусом по неосторожности
Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня
Курс евро снизился более чем на полтора рубля
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19