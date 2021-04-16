Решение по вакцине J&J медрегулятор США примет 23 апреля

Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США проведут 23 апреля заседание по вопросу безопасности вакцины от коронавируса, разработанной подразделением американского фармацевтического гиганта Johnson & Johnson. Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что на встрече будет принято решение относительно дальнейшего применения вакцины на территории США, которое пока приостановлено, пишет ТАСС. Вопрос оказался актуальным в свете данных о возникновении тромбов после ее применения. Ранее это привело к смерти одной женщины.

Напомним, на минувшем заседании эксперты воздержались от принятия итогового решения по вакцине Johnson & Johnson. Они указали на недостаток данных по возможной взаимосвязи между прививкой и появлением побочных реакций. Ранее в минздраве рассказали, что данной вакциной в США привиты уже около семи миллионов американцев (6,8 млн). Страна остается лидером по числу заболевших COVID-19 - инфицировано уже 31 миллион 495 тысяч 164 человека. Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, ведущие подсчеты по заболеваемости коронавирусом в стране и мире.