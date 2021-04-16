Новости

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" при вакцинации животных 06:17
США направят часть войск из Афганистана в Индо-Тихоокеанский регион 05:50
Решение по вакцине J&J медрегулятор США примет 23 апреля 05:48
В Приморье 97-летнему ветерану вернули квартиру, захваченную родными 05:32
В здании приморской школы обрушилась стена 05:12
В Якутии белый медведь ушел за 700 километров от берега океана 04:49
Амурский бизнес заплатит 2 млн рублей за героев известного мультика 04:43
НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете 04:42
Названа причина сбоя при стыковке корабля "Прогресс" с МКС в феврале 04:30
В Техасе мужчина открыл стрельбу возле аэропорта 04:17
В Аргентине начались протесты против ужесточения санитарных мер 03:52
Врач-диетолог рассказала о плюсах и минусах березового сока 03:51
В Минпромторге объяснили рост цен на куриные яйца 03:25
Еще в четырех префектурах Японии усилят меры против коронавируса 03:22
Россияне назвали необходимую для комфортной жизни сумму сбережений 02:33
Власти Португалии анонсировали новый этап снятия санитарных барьеров 02:28
В Абхазии пообещали не останавливать машины с российскими номерами 01:57
Роспотребнадзор предложил дважды проверять на COVID прибывших из Турции 01:30
В Ираке нашли спрятанный боевиками тайник с золотом и валютой 00:51
Россиянин Рыжиков передал командование МКС американке Уокер 15.04.2021
Рублев сыграет в четвертьфинале турнира в Монте-Карло с Надалем 15.04.2021
В Гидрометцентре предупредили о возвращении ночных заморозков 15.04.2021
Обнародовал список приглашенных на похороны принца Филиппа 15.04.2021
Греф оценил последствия от санкций США на госдолг РФ 15.04.2021
DJI представила новый дрон за 98 тысяч рублей 15.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 05:48
Рубрика: В мире

Решение по вакцине J&J медрегулятор США примет 23 апреля

Фото: Szilard Koszticsak/MTI via AP Фото: Szilard Koszticsak/MTI via AP
Фото: Szilard Koszticsak/MTI via AP

Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США проведут 23 апреля заседание по вопросу безопасности вакцины от коронавируса, разработанной подразделением американского фармацевтического гиганта Johnson & Johnson. Об этом сообщает CNN.

Фото: REUTERS/Andrew Kelly
В США рекомендовали приостановить вакцинацию J&J из-за случаев тромбоза

Ожидается, что на встрече будет принято решение относительно дальнейшего применения вакцины на территории США, которое пока приостановлено, пишет ТАСС. Вопрос оказался актуальным в свете данных о возникновении тромбов после ее применения. Ранее это привело к смерти одной женщины.

Напомним, на минувшем заседании эксперты воздержались от принятия итогового решения по вакцине Johnson & Johnson. Они указали на недостаток данных по возможной взаимосвязи между прививкой и появлением побочных реакций. Ранее в минздраве рассказали, что данной вакциной в США привиты уже около семи миллионов американцев (6,8 млн). Страна остается лидером по числу заболевших COVID-19 - инфицировано уже 31 миллион 495 тысяч 164 человека. Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, ведущие подсчеты по заболеваемости коронавирусом в стране и мире.

В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Роструде напомнили, как россияне будут отдыхать на майские праздники
В Минпромторге объяснили рост цен на куриные яйца
Роспотребнадзор предложил дважды проверять на COVID прибывших из Турции
Россияне назвали необходимую для комфортной жизни сумму сбережений
Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
США выбрали дату вывода своих войск из Афганистана