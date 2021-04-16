США направят часть войск из Афганистана в Индо-Тихоокеанский регион

После вывода американских войск из Афганистана Пентагон намерен сосредоточить основное внимание на ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявили в Белом доме. Там отметили, что у военных появится больше времени и ресурсов, чтобы противостоять ключевым вызовам 21-го века. "По нашему мнению, они главным образом лежат в Индо-Тихоокеанском регионе", - цитирует ТАСС представителя администрации США.

Подчеркивается, что часть сил, находящихся сейчас в Афганистане, будет "перенаправлена" в другие точки мира. "Важнейшие события происходят в другом регионе, а Ближнему Востоку высшее руководство уделяло непропорционально много времени и внимания", - заявил неназванный источник в Белом доме.

Ранее сообщалось, что американские солдаты покинут Афганистан до 11 сентября. Решение о переносе сроков вывода войск нарушает достигнутое соглашение, заявили талибы (запрещенное в России движение) и отказались от любых переговоров с Вашингтоном.