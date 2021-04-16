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16.04.2021 09:17
Рубрика: Экономика

Туроператоры сравнили цены на курортах после ограничений с Турцией

Текст: Василий Кошкин
Туроператоры разошлись в оценках динамики цен на туры на российские курорты после ограничения авиасообщения с Турцией: часть из них не фиксируют подорожаний, другие говорят о росте тарифов на 50%.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Так, например, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин заявил в интервью "Вестнику АТОР", что колебания цен после 12 апреля составили 1,5%. В ANEX Tour сообщили о повышении тарифов лишь на "отдельные объекты". При этом компания не связывает это с ситуацией вокруг Турции.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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"Ввиду закрытия многих стран юг России уже заявлял о повышенном спросе относительно прошлых лет, и с этим фактом, скорее, можно связать некоторое увеличение стоимости майского и летнего отдыха, о котором говорят в СМИ", - заявили в компании.

Директора департамента рекламы и PR "Русского Экспресса" Анна Филатовская отмечает, что рост цен на отели черноморского побережья в четырех- и пятизвездном сегментах фиксировали и до закрытия авиасообщения с Турцией.

"У этих отелей динамическое ценообразование. В зависимости от загрузки номеров по периодам повышение цен может быть еженедельным на 2-5%. Объяснимо это традиционно растущим ближе к сезону спросом", - заявила она.

При этом туроператоры, опрошенные агентством "Интерфакс-Туризм", заявили, что цены на гостиницы выросли в среднем на 30%.

Гендиректор сети "Розовый слон" Алексан Мкртчян отметил, что в Крыму цены выросли на 20-30%, в Краснодарском крае - на 10-15%.

"Объяснить это можно динамическим ценообразованием: чем больше спрос, тем выше цена", - пояснил предприниматель.

В свою очередь в объединенной сети ТБГ и "Горячие туры" отметили повышение цен не только на гостиницы курортов Крыма и Кубани, но и на авиаперелеты.

"За счет действия распродажи туров с кешбэком все размещение высокого уровня и так уже было раскуплено, еще до закрытия Турции. Сейчас ситуация усугубилась, агенты пишут, что есть проблемы как с бронями, потому что нет мест, так и с ценами на размещение и перелет", - сказали в пресс-службе.

В понедельник Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией. Эти меры будут действовать с 15 апреля по 1 июня.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 1% от всех вернувшихся из других стран туристов сдают в России положительный тест на коронавирус.

При этом мутировавшие штаммы COVID-19 чаще всего попадают в Россию из Турции, где за несколько последних недель заболеваемость выросла почти в четыре раза. По данным Роспотребнадзора, именно оттуда в Россию завезли британский и южноафриканский штаммы коронавируса.

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