Volkswagen придумал новый бренд для мощных электрокаров

Немецкий автопроизводитель поделился планами относительно линейки высокопроизводительных электромобилей семейства ID.: 28 апреля 2021 года Volkswagen представит ID.4 GTX - мощный кроссовер, который положит начало одноимённой линейке.

В компании отметили, что модели GTX будут отличаться не только производительностью, но и дизайном, включая индивидуальную световую подпись, тизер которой был опубликован сегодня.

GTX - полноприводные электрокары, у которых на каждой оси расположено по одному электромотору.

"Дополнительный двигатель (спереди - прим. "РГ") подключается к работе в мгновение ока - через миллисекунды, когда потребовалась дополнительная мощность, он уже выполняет свои задачи", - рассказали в Volkswagen.

Также отметили, что у ID.4 GTX будет новый режим работы силовой установки - Traction. В нём оба мотора задействованы постоянно.

Первый электрокроссовер марки Volkswagen ID.4 дебютировал осенью 2020 года. Пока модель предлагается с одним электродвигателем на задней оси, его мощность составляет 204 л.с. Зарядки в зависимости от ёмкости аккумулятора хватает на 360-520 км. Летом должны появиться полноприводные 306-сильные модификации.