Зеленский поделился с Эрдоганом пандемией

Новости

Певца Тиму Белорусских приговорили к двум годам "домашней химии" 16:59
Покупателям жилья будут заранее сообщать об аварийности дома 16:59
Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня 16:54
РНФ объявил о запуске конкурсов-правопреемников грантов РФФИ 16:53
Захарова: США развернули информационную кампанию против России 16:41
В Москве улицу залило кровью из пробирок 16:28
Песков: Путин обсудил ответ на санкции США 16:18
Захватившему заложников в банке в Тбилиси грозит до 14 лет тюрьмы 16:16
В Петербурге Викингу не разрешили отказаться от отчества 16:09
Меркель привилась AstraZeneca 16:06
Новый электромобиль Geely можно будет подзаряжать за 5 минут 16:02
В правительстве создан штаб по анализу роста цен на жилье 16:00
Оштрафованный начальник "Локомотива" отказался от комментариев 15:54
Законопроект о легализации старых домов внесут в Госдуму осенью 15:47
Начальника ГИБДД Тюменской области заключили под стражу 15:40
Единая база данных о земле и недвижимости будет запущена в декабре 15:31
СК Петербурга начал проверку отравления девочки конфетой с метадоном 15:25
Песков ответил на вопрос о сроках возвращения в США посла Антонова 15:10
Метеорологи рассказали, какая погода будет в районе посадки "Союз МС-17" 15:06
Песков оценил отношения России и Турции 15:04
Умер олимпийский чемпион по дзюдо Сергей Новиков 15:00
График отключения горячей воды в Москве представят после 20 апреля 14:59
Прокуратура потребовала для экс-офицера ФСБ Черкалина 11 лет колонии 14:54
Песков оценил способность экономики выдержать новые санкции 14:41
"Локомотив" проведет один матч на нейтральном поле по решению КДК РФС 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 16:10
Рубрика: В мире

Зеленский поделился с Эрдоганом пандемией

Текст: Петр Лихоманов
Взятая на вооружение президентом Зеленским концепция "Украина - не Россия" не в первый раз ставит его в глупые положения. Особенно заметные во время пандемии коронавируса. Взять хотя бы отказ от российской вакцины, с формулировкой "украинцы - не кролики", обернувшийся полным провалом вакцинации, выходом Украины на первые места по заболеваемости и смертности в Европе и мире и униженными просьбами дать хоть какую-нибудь вакцину, пусть и для испытаний на украинцах.
Фото: Иван Николаев/ТАСС Фото: Иван Николаев/ТАСС
Фото: Иван Николаев/ТАСС

Накануне же он призвал украинцев чаще посещать Турцию. Только потому, что россиянам рекомендовано на время отказаться от поездок в страну, где заболеваемость коронавирусом превышает 50 тысяч случаев в сутки и действует строгий внутренний карантин.

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Захарова: Киев ведет информационную агрессию против РФ

"Вы слышали, что Россия будет ограничивать туризм в Турцию. Это их дело, а я думаю, наоборот, нам нужно наращивать и поддерживать туризм с Турцией", - заявил Зеленский после очередного заседания совбеза. Как следует из полного спича, таким способом он отблагодарил коллегу Эрдогана за "поддержку территориальной целостности Украины".

Нужно сказать, что эта риторическая поддержка - единственный зримый итог визита Зеленского в Анкару. К тому же, с точки зрения патриотов, сильно подпорченный заявлениями МИД Турции по отъезду Зеленского. Там, напомним, сообщили, что страна намерена сохранять нейтралитет и не будет становиться на чью-либо сторону в конфликте вокруг Украины. Более того, в Анкаре не увидели какой-либо политической подоплеки во временной приостановке авиасообщения с Россией.

Можно допустить, что Зеленский попросту не в курсе этих заявлений турецкой стороны: о том, что окружение создало для президента информационную "теплую ванну" и сообщает ему ту информацию, которую он хочет слышать, на Украине шепчутся давно. Вполне возможно, что сотрудники офиса попросту не сообщают ему все новости, чтобы поддерживать в первом лице иллюзию его всемирной и всемерной поддержки. С другой стороны, он сам мог прилежно сделать вид, что не расслышал, ведь все новости, не укладывающиеся в рамки неуклюжей местной пропаганды, объявляются на Украине "кремлевскими фейками", не принимаются во внимание и будто не существуют.

Можно допустить, что Зеленский не знает и об угрожающей эпидемической ситуации в Турции. Просто потому, что оперативная память украинского президента, последние недели всецело погруженного в мировую повестку, перегружена и не воспринимает ничего, что прямо не касается "российской агрессии", "поддержки территориальной целостности" и "перспектив членства в НАТО". Тем более, если эта информация возвращает его на украинскую почву, где коронавирусные отделения переполнены и болезнь стремительно молодеет. Накануне, например, в родильном отделении городской больницы Харькова от коронавируса умерли две роженицы. Психика главы Украины наверняка отталкивает информацию, что первую прививку за полтора месяца вакцинации получили менее 1% населения, количество получивших вторую измеряется считанными сотнями, а 60% сограждан, согласно опросам, в принципе не собираются прививаться, поскольку не доверяют ни местному минздраву, ни закупаемым вакцинам, ни самому Зеленскому. Куда уж здесь вдаваться в турецкие реалии, где вплоть до середины мая действуют жесткие ограничения, включающие комендантский час, запрет выходить на улицы по выходным, а гостиницам позволено кормить только постояльцев, только с учетом социальной дистанции и не больше двух человек за столом.

Фото: РИА Новости
Рябков: США превращают Украину в пороховую бочку

Иными словами, коллега Эрдоган не закрывает страну на въезд исключительно по причине сложной ситуации в экономике и желания поддержать хотя бы нитевидный пульс в курортной отрасли. Но вот логику Зеленского, зазывающего не привитых украинцев в страну, где они сразу по прилету могут оказаться в больнице, можно объяснить только абсолютно наплевательским отношением к жизням своих сограждан. И уж совсем дико прозвучит предположение, что Зеленский заинтересован в уменьшении наличного населения и без того убывающего рекордными темпами. Поэтому, скорее всего, дело именно в его святой вере, что "Украина - не Россия", и поэтому все нужно делать назло соседу. Путь это и выглядит со стороны смешно, а изнутри - грустно и страшно.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин обсудил вопросы военного строительства на совещании Совбеза РФ
Песков отметил разногласия Москвы и Анкары по Крыму
Более 80 дел возбуждено в РФ за заражение коронавирусом по неосторожности
Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня
Курс евро снизился более чем на полтора рубля
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
США выбрали дату вывода своих войск из Афганистана