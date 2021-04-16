Зеленский поделился с Эрдоганом пандемией

Взятая на вооружение президентом Зеленским концепция "Украина - не Россия" не в первый раз ставит его в глупые положения. Особенно заметные во время пандемии коронавируса. Взять хотя бы отказ от российской вакцины, с формулировкой "украинцы - не кролики", обернувшийся полным провалом вакцинации, выходом Украины на первые места по заболеваемости и смертности в Европе и мире и униженными просьбами дать хоть какую-нибудь вакцину, пусть и для испытаний на украинцах.

Накануне же он призвал украинцев чаще посещать Турцию. Только потому, что россиянам рекомендовано на время отказаться от поездок в страну, где заболеваемость коронавирусом превышает 50 тысяч случаев в сутки и действует строгий внутренний карантин.

"Вы слышали, что Россия будет ограничивать туризм в Турцию. Это их дело, а я думаю, наоборот, нам нужно наращивать и поддерживать туризм с Турцией", - заявил Зеленский после очередного заседания совбеза. Как следует из полного спича, таким способом он отблагодарил коллегу Эрдогана за "поддержку территориальной целостности Украины".

Нужно сказать, что эта риторическая поддержка - единственный зримый итог визита Зеленского в Анкару. К тому же, с точки зрения патриотов, сильно подпорченный заявлениями МИД Турции по отъезду Зеленского. Там, напомним, сообщили, что страна намерена сохранять нейтралитет и не будет становиться на чью-либо сторону в конфликте вокруг Украины. Более того, в Анкаре не увидели какой-либо политической подоплеки во временной приостановке авиасообщения с Россией.

Можно допустить, что Зеленский попросту не в курсе этих заявлений турецкой стороны: о том, что окружение создало для президента информационную "теплую ванну" и сообщает ему ту информацию, которую он хочет слышать, на Украине шепчутся давно. Вполне возможно, что сотрудники офиса попросту не сообщают ему все новости, чтобы поддерживать в первом лице иллюзию его всемирной и всемерной поддержки. С другой стороны, он сам мог прилежно сделать вид, что не расслышал, ведь все новости, не укладывающиеся в рамки неуклюжей местной пропаганды, объявляются на Украине "кремлевскими фейками", не принимаются во внимание и будто не существуют.

Можно допустить, что Зеленский не знает и об угрожающей эпидемической ситуации в Турции. Просто потому, что оперативная память украинского президента, последние недели всецело погруженного в мировую повестку, перегружена и не воспринимает ничего, что прямо не касается "российской агрессии", "поддержки территориальной целостности" и "перспектив членства в НАТО". Тем более, если эта информация возвращает его на украинскую почву, где коронавирусные отделения переполнены и болезнь стремительно молодеет. Накануне, например, в родильном отделении городской больницы Харькова от коронавируса умерли две роженицы. Психика главы Украины наверняка отталкивает информацию, что первую прививку за полтора месяца вакцинации получили менее 1% населения, количество получивших вторую измеряется считанными сотнями, а 60% сограждан, согласно опросам, в принципе не собираются прививаться, поскольку не доверяют ни местному минздраву, ни закупаемым вакцинам, ни самому Зеленскому. Куда уж здесь вдаваться в турецкие реалии, где вплоть до середины мая действуют жесткие ограничения, включающие комендантский час, запрет выходить на улицы по выходным, а гостиницам позволено кормить только постояльцев, только с учетом социальной дистанции и не больше двух человек за столом.

Иными словами, коллега Эрдоган не закрывает страну на въезд исключительно по причине сложной ситуации в экономике и желания поддержать хотя бы нитевидный пульс в курортной отрасли. Но вот логику Зеленского, зазывающего не привитых украинцев в страну, где они сразу по прилету могут оказаться в больнице, можно объяснить только абсолютно наплевательским отношением к жизням своих сограждан. И уж совсем дико прозвучит предположение, что Зеленский заинтересован в уменьшении наличного населения и без того убывающего рекордными темпами. Поэтому, скорее всего, дело именно в его святой вере, что "Украина - не Россия", и поэтому все нужно делать назло соседу. Путь это и выглядит со стороны смешно, а изнутри - грустно и страшно.