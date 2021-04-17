Джабаров назвал заявление Чехии о российских разведчиках чушью

Высылку 18 российских дипломатов из Чехии прокомментировал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам Джабарова, заявления чешских властей о том, что "российские разведчики" могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году в деревне Врбетице, - "чушь, высосанная из пальца".

"Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жесткий ответ от нас", - приводит ТАСС слова сенатора.

"Уж чем-чем, мы никогда в жизни подобными вещами не занимались. Это смешно. Зачем нам что-то взрывать в Чехии?" - добавил Джабаров.

Он также напомнил, что у РФ и Чехии есть торговые отношения, в частности - в газовой сфере.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия официальной Праги "фокусами", пообещав, что они не останутся без последствий. Глава профильного комитета Госдумы Леонид Слуцкий также пообещал принятие ответных мер в отношении Чехии, заявив, что озвученные Прагой основания для высылки "не выдерживают критики".