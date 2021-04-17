Госдепартамент США заявил о праве ответить на контрсанкции России

Госдепартамент США выразил сожаление из-за введения Россией ответных мер на санкции, объявленные ранее Вашингтоном.
По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, которые передает телеканал CNN, ответ Москвы "ведет к эскалации". При этом он добавил, что недавние действия США якобы были пропорциональными и подходящими.
Он также отметил, что США оставляют за собой право "ответить на любые ответные российские меры".
Накануне МИД России опубликовал список мер, которые приняла Москва в ответ на американские санкции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционные пристрастия американских властей неприемлемы для России.