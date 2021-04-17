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17.04.2021 12:02
Рубрика: В мире

Госдепартамент США заявил о праве ответить на контрсанкции России

Госдепартамент США выразил сожаление из-за введения Россией ответных мер на санкции, объявленные ранее Вашингтоном.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, которые передает телеканал CNN, ответ Москвы "ведет к эскалации". При этом он добавил, что недавние действия США якобы были пропорциональными и подходящими.

Он также отметил, что США оставляют за собой право "ответить на любые ответные российские меры".

Накануне МИД России опубликовал список мер, которые приняла Москва в ответ на американские санкции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционные пристрастия американских властей неприемлемы для России.

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