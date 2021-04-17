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17.04.2021 18:16
Рубрика: Культура

Нужно ли знать геометрию, чтобы понять картину о великом математике

Текст: Инесса Суворова
Среди самых ярких событий прошедшего в Перми фестиваля научно-популярного кино Future.doc - премьера фильма Екатерины Еременко "Пространство Лобачевского". Не каждый день снимается кино о математиках - пусть даже самых выдающихся. Так что "РГ" не могла не разузнать подробности у режиссера.

Екатерина, наверное, непросто снимать фильмы про ученых? Все самое интересное у них в головах - а внешне их жизнь вполне скучна…

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Екатерина Еременко: Да, работу математика сложно перевести на язык визуального искусства, работа ума скрыта от наружного наблюдателя. Но я рада уже самой возможности общаться с уникальными людьми, великими математиками мира. Я, кстати, и сама выпускница механико-математического факультета МГУ. И все равно снимать такие фильмы непросто. Это похоже на квест, постоянно требующий поисков новых решений.

Почему вы взялись за "Пространство Лобачевского"?

Екатерина Еременко: Начнем с того, что Казанский госуниверситет возобновил традицию вручения премии Лобачевского за современные научные достижения. Для церемонии награждения нужен был фильм о нем. Предложили мне - я сняла короткий трейлер, а позже сделала фильм целиком. Как документалист, обычно я снимаю людей, живущих здесь и сейчас. Здесь же впервые обратилась к исторической теме. Мы придумали, как мне кажется, достаточно инновационный подход: показываем современных героев в привычных для них обстоятельствах, но каждый связан с определенной гранью деятельности Николая Лобачевского. Профессор математики из Берлина Александр Бобенко ведет к научным открытиям нашего героя. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров - к Лобачевскому-ректору. Профессор Лоран Бартольди из Геттингена - к отношениям двух гениев, Лобачевского и Гаусса. Объединяет всех рассказчик - казанский доцент математики Виктор Фомин, автор нескольких публикаций об ученом.

Много белых пятен осталось в судьбе великого математика?

Екатерина Еременко: Работы, конечно, сохранились, но даже портретов Лобачевского совсем немного. Беда в том, что Лобачевский при жизни не был признан как математик - современники его не поняли, не оценили. Признанию во многом помог немецкий математик Фридрих Гаусс - о том, что он высоко ценил труды Лобачевского, стало известно из его архива, уже после смерти ученого. Кстати, у них с Лобачевским был один учитель - немецкий профессор Мартин Бартельс, несколько лет работавший в России. Фильм мы снимали в четырех городах - Казани, Берлине, Геттингене и Гейдельберге, где проходит форум лауреатов престижных премий по математике, Абелевской и Филдсовской.

Но почему премьера фильма состоялась именно в Перми?

Екатерина Еременко: Работа была завершена, когда начался всеобщий карантин. Несколько американских фестивалей предлагали провести премьеру онлайн, но я отказалась - хотелось "живой" встречи со зрителями. Потом на Всемирном конгрессе научных продюсеров организаторы пермского фестиваля Future.doc загорелись этой идеей - и вот я здесь.

Кстати, премьера моего фильма "Чувственная математика" тоже прошла далеко от Москвы - в Новосибирске. И там кинотеатр "Победа" продлевал прокат четыре недели, иногда по несколько сеансов в день. Пермские зрители еще увидят фильм "Пространство Лобачевского" - он выйдет в прокат в середине мая. Я собираюсь представить фильм в пяти городах - в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге и в Москве.

А фильм рассчитан на математически подкованного зрителя?

Фото: kinopoisk.ru
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Екатерина Еременко: Хочется, чтобы у фильма была широкая зрительская аудитория. Но все же это рассказ о гении и науке, и я намерено не хотела ничего упрощать. Если кому-то из зрителей захочется вникнуть глубже в неевклидову геометрию, они смогут пойти в библиотеку, обратиться к книгам, открыть немало нового для себя. Буду только рада, если фильм вдохновит кого- то на занятия математикой. И все же успокою будущего зрителя: "сложные моменты" длятся недолго. Можно расслабиться, сосредоточиться на другой линии - житейской, бытовой. Кого-то впечатлит история с пожаром, охватившим город и грозившим университетской библиотеке. Тогда ректор Лобачевский поднял на борьбу с огнем своих коллег - горели их собственные дома, а они героически спасали книги. Таких любопытных эпизодов в судьбе Лобачевского и в картине много.

Вроде бы события XIX века, но получился очень актуальный фильм - это увидят зрители.

Кстати

После фильма "Чувственная математика" (2012) режиссер Екатерина Еременко стала постоянной участницей церемонии вручения Абелевской премии, которую в пику Нобелевской получают только математики. Уже пять лет подряд она готовит к этому событию кинопортреты лауреатов - выдающихся математиков нашего времени.

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