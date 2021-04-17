Почему спидометр даже бюджетных автомобилей размечают до 200 км/ч

Спидометр даже тихоходных малолитражек бывает размечен до 200 км/ч и выше. Однако зачем внедрять такие крупные значения, если реальные скоростные возможности маломощного транспорта редко превышают 150 км/ч, да еще и ограничения скорости в странах сбыта составляют максимум 130 км/ч? Для такой практики есть сразу несколько причин.

Пожалуй, главная подоплека выпуска спидометров со шкалами, размечены до 200, а то и 250 и 300 км/ч - это соображения экономии. Автопроизводителю просто не выгодно тратиться на различные модели спидометров для большого числа моделей и модификаций одного и того же автомобиля.

Поэтому дизайнеры вместе с инженерами создают одну версию спидометра с разметкой для топовой комплектации и предусматривают запас по шкале на случай выпуска в дальнейшем еще более производительных модификаций. В результате мы видим "приборку" с разметкой до 200 км/ч у "Патриота" с его реальным скоростным потолком 150 км/ч.

В основе "серьезных" цифр на спидометрах лежат также и соображения безопасности. Представим, например, что автомобиль подвергся тюнингу и его оснастили форсированным "движком". При ускорении до максимума стрелка спидометра, размеченного до каких-нибудь 180 км/ч, как говорят, "ляжет", и водитель не сможет оценивать реальную скорость движения, что, согласитесь, небезопасно.

Еще одна причина, по которой мы видим спидометры с впечатляющим скоростным рубежом в тихоходных машинах, - маркетинговая. Согласитесь, покупателю греет душу, когда он видит цифру 200 км/ч на приборном щитке Lada Granta или 180 км/ч на Lada Niva Legend. В этом смысле многообещающие цифры на "приборке" - игра на амбициях клиента и стимул для наращивания продаж.

Впрочем, дело также в эргономике и, как следствие, удобстве использования. Ведь в большинстве случаев, когда стрелка подбирается к первой трети разметки аналогового спидометра (равно как его нарисованной виртуальной версии), водитель, даже не видя точных цифр, осознает, что едет со скоростью, максимально допустимой для движения в городе. Как правило речь идет о 60 - 80 км/ч. При этом водитель в курсе, что за этим рубежом, к примеру, еще две трети шкалы. По той же "эргономической" причине значения 90-110 км/ч стараются размещать на шкале спидометра ближе к вертикальному положению стрелки. Все опять-таки потому, что так быстрее и проще сориентироваться при беглом взгляде на положение стрелки.

И тем не менее, новые тенденции автопрома в ряде случаев ломают сложившуюся практику разметки "приборок". Это связано прежде всего с появлением цифровых спидометров. К примеру, в Renault Kaptur вы видите на "приборке" очень крупные цифры набранной скорости без какого-либо дублирования шкалы спидометра на отдельных циферблатах. Тот, кто ездил на этом кроссовере, согласится, что реализовано все очень удобно. Между тем никакого прорисованного скоростного потолка в Renault Kaptur нет, так же, как и на проекционных дисплеях, транслирующих данные скорости на лобовое стекло многих премиальных моделей.

Наконец, некоторые автопроизводители не так давно встали на путь снижения фактического скоростного потолка своих моделей. Речь прежде всего о компании Volvo, начавшей устанавливать на всех своих новых машинах ограничение максимальной скорости в 180 км/ч.

Такой "ошейник" начали надевать на новые шведские автомобили еще в мае 2020 года. И, как можно догадаться, это делается для пущей безопасности и снижения смертности на дорогах. Заметим, что поскольку спидометры на новых моделях Volvo будут исключительно цифровыми, то разметка до более чем 180 км/ч попросту не понадобится. К слову, сейчас на большинстве современных Volvo виртуальные цифры скоростного режима вписаны в опять-таки нарисованную классическую шкалу спидометра, а при выборе той или иной графики "приборки" картинка меняется.

Самое интересное, что некоторые эксперты усмотрели в действиях шведов меркантильные соображения. Дело в том, что ограничивая физический скоростной потолок своих машин, шведский автопроизводитель в теории может сэкономить на комплектации таких моделей шинами с низким скоростным лимитом. Впрочем, ни в чем подобном шведы пока замечены не были.