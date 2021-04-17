"Динамо" в Волгограде разгромило "Ротор"

Матч 26-го тура чемпионата России по футболу между "Ротором" и "Динамо" завершился крупной победой московской команды.

Встреча проходила в Волгограде. Весь матч большим преимуществом владел столичный коллектив, но открыть счет удалось только после перерыва.

Сначала гол с пенальти забил Даниил Фомин. Второй мяч в ворота хозяев отправил головой защитник Иван Ордец. И в конце матча вышедший на замену Клинтон Нжи нанес последний точный удар.

"Ротор" не может забить уже шесть матчей подряд. Команда остается пока на 14-м месте, но может еще опуститься в зону вылета, если "Уфа" одолеет московский "Спартак".

"Динамо" набирает 46 очков. Команда находится на пятом месте.

Сегодня также московский "Локомотив" дома обыграл "Ростов" 4:1. "Ахмат" был сильнее "Химок" 3:1.