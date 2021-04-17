Стали известны детали церемонии прощания с принцем Филиппом

Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа состоятся в субботу, 17 апреля, в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Детали траурной церемонии были еще много лет назад разработаны при участии самого принца.

Перед церковной службой гроб с телом принца провезут по территории замка на автомобиле Land Rover, который лично спроектировал герцог Эдинбургский. За ним будут идти дети и внуки королевской четы, а также другие члены семьи и сотрудники двора принца Филиппа, сообщает РИА Новости. Сопровождать процессию будут представители нескольких родов войск, а возглавит ее оркестр гренадерской гвардии, полковником которой принц Филипп был на протяжении 43 лет.

Присутствовать на отпевании в часовне смогут только 30 человек, как того требуют правила, введенные в Великобритании на фоне пандемии. Ранее планировалось, что на прощание с супругом Елизаветы II соберутся не менее 800 человек. От присутствия отказался британский премьер-министр Борис Джонсон. Он это сделал, чтобы службу могли посетить как можно больше близких родственников покойного.

Герцог будет похоронен в королевской усыпальнице часовни Святого Георгия. Но лишь временно: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот предел, где уже покоятся родители королевы и ее младшая сестра, и где будет похоронена сама Елизавета II.

В день похорон герцога в 65 городах Великобритании будут выпущены в небо голуби. На территорию замка посторонние допускаться не будут, королевский двор и правительство призвали британцев не ехать в Виндзор, а почтить память принца Филиппа минутой молчания.

Напомним, супруг королевы Великобритании скончался девятого апреля. Ему было 99 лет. В прошлом году королева Елизавета II и принц Филипп отпраздновали 73-летие своей свадьбы. У королевской четы четверо детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард.