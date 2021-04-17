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17.04.2021 05:57
Рубрика: Общество

В Госдуме оценили ситуацию с коллективным иммунитетом к COVID-19

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России может сформироваться еще до начала очередной волны заболеваемости, которую эксперты прогнозируют на осень. Об этом рассказал доктор медицинских наук, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его мнению, необходимые 60 процентов населения будут защищены уже к августу текущего года.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"В крупных городах, в частности в Москве, по данным скрининга, инфекцию перенесли порядка 60 процентов жителей. Большие города были самыми пораженными местами, - пояснил эксперт в эфире радио Sputnik. - В центрах регионов этот уровень достигает 40 процентов, поэтому сейчас важно расширять вакцинацию в сельской местности".

Нынешние темпы вакцинации россиян от коронавируса позволяют надеяться на скорую отмену ограничений. Об этом ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом она призвала соблюдать осторожность в принятии таких решений. "Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли. В первую очередь это то, что касается ограничительных мер, которые работали и продолжают работать. Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами ", - отметила вице-премьер.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России 18 января. Сейчас желающих прививают преимущественно вакциной "Спутник V", которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Кроме того, доступны еще два зарегистрированных препарата - "ЭпиВакКорона" (разработчик - новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).

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