Голикова оценила перспективы отмены ограничений в России

Темпы вакцинации россиян от коронавируса позволяют надеяться на скорую отмену ограничений. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время заседания коллегии Минздрава.

"Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты", - заявила она.

При этом Голикова призвала соблюдать осторожность при принятии решений о снятии ограничений.

"Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли. В первую очередь это то, что касается ограничительных мер, которые работали и продолжают работать. Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами ", - отметила вице-премьер.

По ее словам, апрель и май всегда были сложными месяцами с точки зрения эпидемиологии. Сезонные эпидемии может усугубить коронавирус.

Ранее Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может быть достигнут к июлю-августу. При этом, по ее словам, сроки могут быть ускорены в случае активизации вакцинации в регионах.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России 18 января. Сейчас желающих прививают преимущественно вакциной "Спутник V", которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ.

Кроме того, в России зарегистрированы еще две вакцины - "ЭпиВакКорона" (разработчик - новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).