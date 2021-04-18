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18.04.2021 20:17
Рубрика: Спорт

Боттас показал Расселу неприличный жест после аварии в "Формуле-1"

Текст: Максим Домчев

Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас эмоционально отреагировал на аварию с британцем Джорджем Расселлом из "Уильямса", показав ему средний палец. Инцидент произошел в воскресенье во время гонки этапа "Формулы-1" -  Гран-при Эмилии-Романьи.

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Пилоты столкнулись на 33-м круге гонки и не смогли ее продолжить. После этого старт временно приостановили, чтобы убрать с трассы обломки.

После аварии Расселл обвинил в аварии Боттаса, который выдавливал его на прямой. Британец подошел к болиду финна и начал что-то ему выговаривать, в ответ Боттас показал средний палец. После гонки финский спортсмен выразил мнение, что в столкновении виноват его оппонент.

Спорт Формула-1 РГ-Видео

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