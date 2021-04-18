Боттас показал Расселу неприличный жест после аварии в "Формуле-1"

Russell smacking Bottas on the helmet while Bottas gives Russell the finger 😳🌶 pic.twitter.com/z4oHY8XYCe — ESPN F1 (@ESPNF1) April 18, 2021

Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас эмоционально отреагировал на аварию с британцем Джорджем Расселлом из "Уильямса", показав ему средний палец. Инцидент произошел в воскресенье во время гонки этапа "Формулы-1" - Гран-при Эмилии-Романьи.

Пилоты столкнулись на 33-м круге гонки и не смогли ее продолжить. После этого старт временно приостановили, чтобы убрать с трассы обломки.

После аварии Расселл обвинил в аварии Боттаса, который выдавливал его на прямой. Британец подошел к болиду финна и начал что-то ему выговаривать, в ответ Боттас показал средний палец. После гонки финский спортсмен выразил мнение, что в столкновении виноват его оппонент.