Почему двигателю вредно долго работать на холостых оборотах

У многих водителей прогрев двигателя перед поездкой вошел в привычку еще со времен, когда они ездили на карбюраторных машинах. Между тем для автомобилей с современными впрысковыми моторами такая практика может спровоцировать целый ряд проблем с силовым агрегатом.

Давая двигателю поработать перед началом движения, мы активируем прогревочный режим работы. Вначале обороты двигателя держатся, как правило, в районе 1200 об/мин, но уже через пару минут падают примерно до 800 об/мин.

Такая практика была строго необходима в эру карбюраторных двигателей, пока карбюраторный агрегат не выходил на рабочую температуру, под нагрузкой он страдал от вибраций. И, как хорошо помнят люди постарше, на карбюраторной технике отсутствовала "умная" электроника, а состав смеси регулировался вручную, "подсосом".

Между тем, многие современные двигатели, особенно малообъемные агрегаты с турбонаддувом, долгой работы на холостых не любят. С одной стороны, для моторов с одной или двумя турбинами важно, чтобы масло приобрело оптимальную температуру и было доставлено ко всем узлам турбонаддува. Ведь даже малейшая неисправность системы смазки может привести, скажем, к заклиниванию крыльчатки.

В теплое время года для такой смазки достаточно двух - трех минут. Однако при долгой работе на "холостых" неизбежно возникает эффект масляного голодания подшипникового узла турбины, что провоцирует повышенный износ детали. Не случайно ведь в мануалах ряда моделей с турбомоторами уточняется, что не рекомендуется стоять с заведенным двигателем более 20 - 30 минут.

Впрочем, даже если мтор не малообъемный и атмосферный, при длительной работе на холостых уровень давления масла будет снижаться, соответственно, оно будет хуже циркулировать. Масляное голодание вполне может спровоцировать, к примеру, износ маслонасоса. В то же время, поскольку в камеры сгорания будет поступать ограниченное количество горючей смеси, бензин или солярка не будут успевать сгореть в полном объеме, повышая нагрузку на двигатель.

Кроме того, злоупотребляя долгими прогревами и регулярным стоянием в пробках, можно в конце концов "приговорить" катализатор, особенно если из экономии вы используете низкооктановое топливо. Дело в том, что для корректной работы этого фильтрующего узла необходимо, чтобы он раскалялся до определенной температуры. Только тогда будут эффективно сжигаться вредные частицы в выхлопе. Однако при чрезмерно долгом прогреве, а также во время стояния в глухих заторах разогреть катализатор до рабочей температуры невозможно. Это приводит к тому, что он забивается сажей и прочими несгоревшими продуктами.

Злоупотребление холостым ходом нередко распространяются также на свечи зажигания. В них может накапливаться излишне много нагара. Сажа снижает эффективность работы свечей, что в свою очередь приводит к снижению мощности двигателя и повышенному расходу топлива. Тут, впрочем, есть выход - дать поработать мотору на повышенных оборотах, например, проехать полчаса по скоростному шоссе, и свечи с большой степенью вероятности очистятся.

Ну и не секрет, что при продолжительном движении в жестких пробках вокруг чадящих автомобилей образуется своего рода облако из выхлопных газов. Такая ситуация приводит к тому, что двигатель начинает недополучать кислород, и это ведет к неполному сгоранию топлива и опять-таки - к появлению сажевых отложений.

Подытоживая, заметим, что оптимальным временем прогрева двигателя в теплые сезоны является не более пяти минут. К слову, греть мотор дольше запрещает статья 12.28 КоАП, предполагающая штраф в размере 3000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 1500 рублей для остальных регионов.

Помните также о том, что время безопасной работы мотора в режиме холостых оборотов оговаривается в инструкциях по эксплуатации автомобиля. Если же вы встали в глухую пробку, не забывайте принудительно выключать зажигание, если ваш автомобиль не оснащен с системой автоматического отключения и перезапуска двигателя Start-Stop.