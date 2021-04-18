В Воронеже впервые состоялись гастроли Большого театра

Балет "Укрощение строптивой" трижды с аншлагами показали в столице Черноземья в рамках Платоновского фестиваля искусств. Публика по достоинству оценила один из самых успешных танцевальных проектов Большого театра за последнее десятилетие.

В декорациях и костюмах - разумный минимализм, в эмоциях - предельная откровенность. Страсти в XXI веке кипят все так же бурно, как при Шекспире. Постановка знаменитого европейского хореографа Жана-Кристофа Майо соединяет традиции классического балета и свободный дух современной хореографии. Ну а музыка Шостаковича - прочно "сшитые" сочинения для театра и кино - добавляет спектаклю глубины и юмора. Чего стоит одна сцена свадьбы, куда пьяный Петруччо вваливается под композицию из оперетты "Москва - Черемушки" на мотив песни "Цыпленок жареный".

Балет ставился на пару солистов Екатерина Крысанова (Катарина) и Владислав Лантратов (Петруччо). Хореограф шел от их индивидуальности, но в итоге создал довольно жесткую структуру, которой артисты тщательно следуют, не "размывая" рисунок импровизациями. Впрочем, те, у кого была возможность сравнить работу обоих составов, подтверждают: Кристина Кретова и Денис Савин видят персонажей по-своему, не стремясь к механическому копированию.

- Жан-Кристоф требует четко следовать задуманным схемам, характерам, отношениям, - отметила Екатерина Крысанова. - Но для меня этот рисунок роли удобный и логичный. Нет технического преодоления. По природе я не такая, как Катарина, но ее характер мне понятен. Она открытая, честная, максималистка, у нее яркие эмоции. И, как умная женщина, она обставляет все так, чтобы Петруччо думал, что он ее укротил. Все как в жизни…

Партнер по сцене Владислав Лантратов, конечно, горой стоит за своего героя - уверяет, что победитель в этой борьбе двух сильных личностей все-таки Петруччо: "Несмотря на образ рубахи-парня, он хорошо понимает, чего хочет и как этого добиться".

Апрельские гастроли Большого театра стали первыми в истории Воронежа. Переговоры о них велись давно, но решился вопрос, по сути, благодаря пандемии и закрытию границ. Чтобы достойно принять прославленную труппу, в местный театр оперы и балета привезли шесть фур с оборудованием и декорациями (пришлось, в частности, уложить на сцене новый пол). Оркестр собрали из лучших музыкантов города. Дирижера пригласили со стороны - Алексей Репников работает как приглашенный специалист в Большом и служит музыкальным руководителем балета в Михайловском театре. В порядке исключения даже сняли "антиковидный" запрет на стопроцентное заполнение зрительного зала, так что посмотреть спектакль смогло три тысячи человек. В столице на спектаклях Большого можно занимать лишь четверть мест.

- Воронеж город балетный, здесь есть своя школа, свои яркие имена. Надеюсь, что сотрудничество продолжится и сложится некая традиция показывать здесь наши спектакли, - добавил руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

Основные события Платоновского фестиваля состоятся, как обычно, в июне - с 3 по 20 число. Зарубежные артисты и коллективы приедут в сентябре - если восстановится международное сообщение. Расписание и подробности - на сайте фестиваля.