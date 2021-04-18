Экс-глава госкомитета по делам молодежи Мордовии признала факты взяток

Задержанная по подозрению в коррупции экс-председатель госкомитета по делам молодежи РМ Наталья Помелова помещена под домашний арест. Такое решение принял в воскресенье Ленинский районный суд Саранска. На процессе чиновница признала причастность к получению взяток от участников программы "Молодая семья".

Как сообщил Следственный комитет по республике, в уголовном деле 44-летней обвиняемой - пять эпизодов взяточничества. По данным следствия, в 2016-2017 годах Наталья Помелова, занимавшая в то время пост председателя госкомитета по делам молодежи РМ, получала через посредников взятки. Деньги передавались за незаконное включение в список получателей социальной выплаты на приобретение жилья в обход общей очереди.

- Взяткодатели передавали по 150-200 тысяч рублей - в зависимости от состава семьи и суммы социальной выплаты. Из них подозреваемая получала 35 000 рублей. Сейчас органы следствия устанавливают, куда девалась разница, - пояснила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по РМ Наталья Афанасьева.

На процессе, где избиралась мера пресечения для фигурантки коррупционного дела, чиновница не отрицала свою причастность к преступлениям. Расхождение касалось только размера взяток - по словам Помеловой, ее "доля" в каждом случае составляла 25 000 рублей.

Напомним, что в 2019 году госкомитет по делам молодежи РМ вошел в структуру минспорта республики и Наталья Помелова работала уже в ранге первого замминистра. Эту должность она продолжает занимать по сей день. Обвинение 44-летней чиновнице предъявлено по части 4 статьи 290 и части 2 статьи 285 УК РФ (получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями).

В СК не исключают, что таких случаев могло быть больше - сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности обвиняемой.