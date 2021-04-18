Новости

В баре в штате Висконсин произошла перестрелка, убиты трое 14:36
Экс-глава госкомитета по делам молодежи Мордовии признала факты взяток 14:28
На Дону после гибели пяти подростков в ДТП возбуждено дело 14:25
Майами примет этап "Формулы-1" в 2022 году 14:16
СМИ: Инициаторы госпереворота в РБ хотели завладеть имуществом Лукашенко 13:18
Disney снимет фильм про злых сестер Золушки 13:04
Председатель СКР Бастрыкин взял на контроль ДТП в Новочеркасске 12:52
ВОЗ: Рост случаев коронавируса в мире вызывает тревогу 12:46
В Испании предложили запретить курение на террасах ресторанов 12:24
Мишустин выделил 2 млрд руб на поддержку птицеводства и рыбного хозяйства 12:06
В Праге задержаны семь человек, облившие кетчупом забор дипмиссии РФ 11:30
Видео: на пляж Флориды сел самолет из 1945 года 11:18
Скандальный посол Украины потребовал от Берлина членства в НАТО 10:37
Прокуратура рассказала о подробностях ДТП с пятью погибшими в Новочеркасске 10:28
Названы самые популярные авианаправления на майские праздники 10:00
Банки оценили предложение ограничить онлайн-операции 09:09
Один человек погиб при стрельбе на парковке супермаркета в Огайо 08:54
Шеф Пентагона выступал против вывода войск США из Афганистана 08:42
Экономист Зельцер рассказал, когда у рубля откроется "второе дыхание" 07:35
Назван правильный способ приготовления яиц 06:52
Байден пообещал увеличить квоту на прием беженцев в США 06:37
Названо известное лекарство, которое опасно принимать самостоятельно 06:06
Times: Британия направит в Черное море два военных корабля 05:35
В городах США усилили безопасность накануне вынесения приговора полицейскому 04:57
Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре Небраски 04:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как будем отдыхать на майские праздники
Как будем отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
18.04.2021 14:28
Рубрика: Происшествия

Экс-глава госкомитета по делам молодежи Мордовии признала факты взяток

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Задержанная по подозрению в коррупции экс-председатель госкомитета по делам молодежи РМ Наталья Помелова помещена под домашний арест. Такое решение принял в воскресенье Ленинский районный суд Саранска. На процессе чиновница признала причастность к получению взяток от участников программы "Молодая семья".

Как сообщил Следственный комитет по республике, в уголовном деле 44-летней обвиняемой - пять эпизодов взяточничества. По данным следствия, в 2016-2017 годах Наталья Помелова, занимавшая в то время пост председателя госкомитета по делам молодежи РМ, получала через посредников взятки. Деньги передавались за незаконное включение в список получателей социальной выплаты на приобретение жилья в обход общей очереди.

В Мордовии экс-глава госкомитета по делам молодежи задержана за взятки

- Взяткодатели передавали по 150-200 тысяч рублей - в зависимости от состава семьи и суммы социальной выплаты. Из них подозреваемая получала 35 000 рублей. Сейчас органы следствия устанавливают, куда девалась разница, - пояснила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по РМ Наталья Афанасьева.

На процессе, где избиралась мера пресечения для фигурантки коррупционного дела, чиновница не отрицала свою причастность к преступлениям. Расхождение касалось только размера взяток - по словам Помеловой, ее "доля" в каждом случае составляла 25 000 рублей.

В Крыму два сотрудника прокуратуры стали фигурантами дела о крупной взятке

Напомним, что в 2019 году госкомитет по делам молодежи РМ вошел в структуру минспорта республики и Наталья Помелова работала уже в ранге первого замминистра. Эту должность она продолжает занимать по сей день. Обвинение 44-летней чиновнице предъявлено по части 4 статьи 290 и части 2 статьи 285 УК РФ (получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями).

В СК не исключают, что таких случаев могло быть больше - сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности обвиняемой.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

Главное сегодня

Россияне высказали отношение к бессрочному масочному режиму
ВОЗ: Рост случаев коронавируса в мире вызывает тревогу
В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительской рыбалки
Times: Британия направит в Черное море два военных корабля
ФСБ вместе с КГБ предотвратила покушение на Лукашенко
Верховный суд разъяснил, как отличить кражу от находки
Тюрьмы объединят с СИЗО и вынесут за пределы городов