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После полета к Луне космонавты приземлятся в Оренбургской области

Фото: roscosmos.ru
Фото: roscosmos.ru
"Роскосмос" выбрал место посадки российского перспективного пилотируемого корабля "Орел" после полетов к Луне.

"На этапе эскизного проектирования по результатам рекогносцировочных работ для штатного района посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного комплекса определен район, расположенный в 64,5 километрах к юго-востоку от города Оренбург", - сообщает РИА Новости со ссылкой на документацию госкорпорации, опубликованную на сайте госзакупок.

Фото: РИА Новости
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Место находится в Беляевском районе Оренбургской области. В радиусе восьми километров от этой точки населенных пунктов нет. Район предназначен для посадки возвращаемого аппарата корабля "Орел" при возвращении от Луны и с околоземной орбиты. Сообщается, что здесь "Роскосмос" построит посадочный комплекс и комплекс первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля "Орел".

Ранее о том, что район Оренбурга выбран местом посадки корабля "Орел" после полетов на околоземную орбиту и Луну, заявил генконструктор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор космодромов, входит в состав "Роскосмоса") Алексей Богомолов.

Новый российский корабль создается для доставка людей и грузов на орбитальные станции, полета на полярную и экваториальную орбиту, исследования Луны и посадки на нее. Его спускаемый аппарат будет изготовлен из новейших алюминиевых сплавов. Как рассказывают, он будет приземляться с помощью трех парашютов и реактивной системы мягкой посадки, на амортизированные опоры. Объем герметичного отсека составит 18 м3. Должен иметь возможность управляться одним человеком.

Напомним: на околоземную орбиту корабль "Орел" без экипажа отправится в 2023 году, а с экипажем - в 2025 году. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что "Орел" запустят к Луне с космонавтами на борту в 2028 году. А в 2030-м планируется посадить наш экипаж на Луну.

Кстати, разрабатываемый новый российский космический корабль "Орел" сможет совершать аварийную посадку на воду. По словам специалистов, аппарат будет обладать дополнительной плавучестью и мощной системой радиосвязи. В случае внештатной посадки на воду космонавты смогут находиться внутри корабля в течение двух суток до прибытия спасательной команды.

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Фото: iStock
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